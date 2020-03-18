الصحة العالمية: الدول الكبرى تتسابق لانتاج مصل للوقاية من كورونا

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن دول العالم الكبرى مثل أمريكا وفرنسا وألمانيا تتسابق لانتاج لقاح خاص بفيروس كورونا مؤكدا أن ما يحدث حول العالم كلها محاولات ودراسات لايجاد لقاح أو علاج ولم تصل بعد لنتائج نهائية تعتمد من منظمة الدواء الأمريكية.

وأضاف الدكتور أحمد المنظرى، مدير منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن دول الإقليم أبلغت عن 18 ألف و19 حالة مصابة بفيروس كورونا فى 18 دولة، منها 1010 حالة وفاة حتى الآن فى 7 دول، مضيفا: "نشهد الآن تزايد حالات الانتقال المحلى للمرض، وهذا أمر يدعونا للقلق ويتطلب منا التعجيل أكثر ببذل وتوحيد الجهود".

وقال "المنظرى" فى المؤتمر الصحفى الذى يبث عبر الإنترنت من مكتب المنظمة بالقاهرة: أن مصر من الدول التى اتخذت اجراءات سريعة لمنع تفشي المرض وتابع : هذة الجائحة من الحالات النادرة التى تمر بها دول العالم خلال السنوات الأخيرة وسنتعامل معها بكل قوة ولن يكون هناك خسائر كبيرة وأضاف أنه يجب على الدول التأهب والاستعداد وحماية الفريق الطبي والكشف المبكر عن الحالات المصابة مع تقديم العلاج المناسب .