اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مارس 2020 08:48 م
خالد صلاح
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الصحة العالمية: أكثر من 200 ألف إصابة و8 آلاف وفاة عالميا بسبب كورونا حتى الآن

الأربعاء، 18 مارس 2020 07:52 م
الصحة العالمية: أكثر من 200 ألف إصابة و8 آلاف وفاة عالميا بسبب كورونا حتى الآن محاولات لمنع تفشى كورونا
أ.ش.أ

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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس أدهانوم، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بلغ حتى الآن أكثر من 200 ألف حالة على مستوى العالم، بينما بلغ عدد حالات الوفاة أكثر من 8 آلاف حالة.

وجدد أدهانوم - في مؤتمر صحفي عُقد في جنيف مساء اليوم الأربعاء - تشديد منظمة الصحة على ضرورة اتخاذ الدول لمقاربات شاملة في مواجهة وباء كورونا، وإجراء الاختبارات لكل حالة مشتبه بها، وعزل الحالات المصابة، وتتبع المخالطين، مؤكدًا أن مباعدة المسافات في أماكن التجمع يمكن أن تقلل من العدوى وأن تساعد في احتواء الوباء.

وأشار إلى أن الأعداد المعلنة في إفريقيا جنوب الصحراء حتى الآن هي قليلة، لكنها ربما لا تمثل الأعداد الحقيقية بسبب عدم اكتشاف جميع الحالات المصابة.

وردًا على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفى، قال رئيس لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية الدكتور مايك رايان إن مرض كورونا ليس مرضًا لكبار السن فقط، إذ إن بعض صغار السن من المصابين بالفيروس قد ظهرت عليهم أعراض حادة للمرض.


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