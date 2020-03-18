الصحة البريطانية: 32 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة وإجمالى الوفيات 104

وكان وزير الصحة البريطانى، مات هانكوك، قال للبرلمان، الاثنين، إن عدد وفيات فيروس كورونا فى البلاد ارتفع إلى 53 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة البريطانية، فى وقت سابق عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 1543 حالة.

فيما قال البروفيسور كريس ويتي، كبير مستشاري الحكومة البريطانية في شؤون الصحة، حسب ما نقلته قناة العربية الاخبارية، إن استجابة المملكة المتحدة لفيروس كورونا ستركز الآن على تأخير انتشاره مع تسجيل حالات جديدة للمصابين بهذا المرض وصلت إلى 115 حالة.

البروفيسور "ويتى" أطلع اللجنة البرلمانية المكلفة بالصحة والرعاية الاجتماعية أنه يتوقع ارتفاع عدد المصابين بهذه العدوى، مضيفا أن خطة مكافحتها بدأت بالانتقال فعليا من مرحلة الاحتواء الأولى إلى مرحلة تأخير تفشي الفيروس، وهى ثانى خطوات استراتيجية السلطات البريطانية من 4 مراحل تتضمن أيضا بحث العلماء على لقاح وتحسين العلاج وتخفيف تأثير هذا المرض إذا ما أصبح وباء.