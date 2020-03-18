اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مارس 2020 02:35 م
خالد صلاح
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الشرطة اليونانية تطلق الغاز المسيل للدموع على مهاجرين قادمين من تركيا

الأربعاء، 18 مارس 2020 01:30 م
الشرطة اليونانية تطلق الغاز المسيل للدموع على مهاجرين قادمين من تركيا الحدود اليونانية
أ ش أ

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أطلقت الشرطة اليونانية، اليوم الأربعاء، الغاز المسيل للدموع على قرابة 500 مهاجر حاولوا اقتحام حدود البلاد من الجانب التركي، وأعلنت الشرطة اليونانية - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية - أنها أطلقت الغاز على المهاجرين بعدما حاولوا هدم سياج حدودى جنوب قرية "كستانيس".. مشيرة إلى أن القوات التركية أطلقت أيضا الغاز باتجاه الحدود اليونانية وأن الاشتباكات بدأت فى الثانية من صباح اليوم.
 
ويخيم حوالى ألفى مهاجر على الحدود اليونانية التركية بعد إعلان تركيا إبقاء حدودها مع الاتحاد الأوروبى مفتوحة وتشجيعها المهاجرين واللاجئين على العبور نحو اليونان العضو بالاتحاد ؛ وذلك بعد شهور من تهديدات أنقرة بفتح الحدود أمام ملايين المهاجرين ما لم يقدم الاتحاد المزيد من الدعم لرعاية اللاجئين على أراضيها.
 
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبى، أكد التزامه باتفاق عام 2016 مع تركيا، والذى يقدم بموجبه مليارات الدولارات مقابل رعاية أنقرة لأكثر من 5ر3 مليون لاجئ فارّين من سوريا.
 

اليونان

الشرطه اليونانيه

تركيا

المهاجرين

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