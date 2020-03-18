اليوم السابع
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"الشائعات حول استخدام وسائل تنظيم الأسرة".. ندوة لمركز إعلام شمال الشرقية

الأربعاء، 18 مارس 2020 04:01 م
"الشائعات حول استخدام وسائل تنظيم الأسرة".. ندوة لمركز إعلام شمال الشرقية جانب من الندوة
الشرقية- فتحية الديب

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نظم مركز إعلام شمال الشرقية بكفر صقر التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة إعلام سكانى، بعنوان "الشائعات حول استخدام وسائل تنظيم الأسرة"، وذلك بمقر الوحدة الصحية بقرية الصورة مركز كفر صقر، بحضور مسئول الصحة والإعلام بالإدارة الصحية بكفر صفر، ومحمد حافظ وميدى راضى، عن الإعلام بمركز إعلام شمال الشرقية بكفر صقر، وعدد من السيدات بالقرية.

 

وتحدثت الدكتورة، نهى محمد عبد الله، مسؤول تنظيم الأسرة بالإدارة الصحية بكفر صقر، عن أنواع وسائل تنظيم الأسرة والاشاعات حولها، وأنواع الوسائل المستخدمة، وأن استخدام الوسيلة يختلف من سيدة لأخرى، كما تطرقت إلى أهمية استشارة الطبيب المختص قبل استخدام الوسيلة وأن استخدامها مرتبط بصحة المرأة، وأوضحت كيفية استخدام كل وسيلة والإعراض المصاحبة ليها، كما تطرقت خلال الندوة إلى مبادرة رئيس الجهورية عن صحة المرأة، والكشف المبكر عن سرطان الثدى، ومراحل الكشف عن سرطان الثدى.

 

يذكر أن الدكتورة سحر السنباطى رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، قد أوضحت أنه مع بداية مايو المقبل سيتم عمل برامج تنظيم الحمل بالمستشفيات العامة والمركزية مع توفير جميع الوسائل للسيدات، مؤكدة أنه سيتم عمل ربط للسيدات للمتابعة بعيادات متابعة الحمل فى الوحدات الصحية لاستكمال المتابعة.

 

وقالت الدكتورة سحر السنباطى لليوم السابع، أنه تم وضع برتوكول وأدلة عمل إكلينيكية وارشادية لتدريب مقدمى الخدمة الصحية بالمستشفيات مؤكدة أن الخدمة ستكون ذات جودة عالية لجميع السيدات.

 

وأضافت البرنامج الجديد يساهم فى رفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة من 58.5٪ وفقًا لبيانات المسح الديموجرافى لعام 2014 إلى 71.6% عام 2030.

 

وقالت إنه سيتم تنفيذ البرنامج على ثلاثة مراحل على مستوى الجمهورية، حيث تضم المرحلة الأولى محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، أسيوط، سوهاج، الشرقية، بورسعيد، الإسكندرية) وتضم المرحلة الثانية محافظات (الفيوم، بنى سويف، المنيا، قنا، أسوان، الدقهلية، دمياط، الغربية، الإسماعيلية، كما تضم المرحلة الثالثة محافظات (المنوفية، كفر الشيخ، البحيرة، السويس، الأقصر، الوادى الجديد، البحر الأحمر، شمال سيناء، وجنوب سيناء).

 

 

جانب من الندوة (2)
جانب من الندوة 

 

جانب من الندوة (3)
جانب من الندوة 

 

جانب من الندوة (4)
جانب من الندوة
 
جانب من الندوة (1)
جانب من الندوة 

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