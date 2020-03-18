السفير المصرى بالكويت: نقل 300 من أبناء الجالية العالقين فى رحلة استثنائية

كتب مصطفى عنبر

صرح سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، أن البعثة الدبلوماسية نجحت في تسيير رحلة استثنائية ظهر اليوم، من الكويت إلى القاهرة، مشيراً إلى أنها كانت على متنها حوالي 300 شخص من أبناء الجالية المصرية العالقين الذين انتهت تأشيرة دخولهم للكويت بغرض الزيارة أو السياحة أوممن صدر لهم إلغاء إقامة نهائي، وكذا عدد من الحالات الإنسانية والحرجة، مؤكداً أن الرحلة جاءت فى إطار اهتمام الدولة المصرية بأبناءها فى الخارج.

وأشار القوني أنه تم الترتيب للرحلة في وقت قياسي، بعدما تم الاعلان عنها مساء أمس الاثنين، وتشكيل خلية عمل دائمة بالبعثة لتلقي طلبات السفر.

ونوه القوني إلى أن البعثة لا تزال تتلقى طلبات الراغبين بالسفر إلى مصر، مضيفاً أن هناك اتصالات مستمرة مع القاهرة، لترتيب رحلات استثنائية أخرى لتمكين المصريين العالقين بالكويت من العودة إلى مصر.

ووجه السفير المصري الشكر إلى السلطات الكويتية على تعاونها المقدر مع البعثة الدبلوماسية المصرية، ومنح كافة التسهيلات اللازمة لتسيير هذه الرحلة الاستثنائية.