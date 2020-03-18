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السعودية.. وزير النقل يزور مركز الأحداث والأزمات بوزارة الصحة

الأربعاء، 18 مارس 2020 06:00 ص
السعودية.. وزير النقل يزور مركز الأحداث والأزمات بوزارة الصحة المهندس صالح بن ناصر الجاسر
وكالات

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زار وزير النقل بالمملكة العربية السعودية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، مركز الأحداث والأزمات والكوارث الصحية بوزارة الصحة، يرافقه كل من رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، ورئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد الخلب، والرئيس التنفيذى للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) الدكتور بشار المالك، ومستشار الوزير المشرف العام على التسويق الاتصال المؤسسى ياسر المسفر .

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، كان فى استقبالهم، وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ونائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير الدكتور فهد الجلاجل، ورئيس المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها الدكتور عبدالله القويزاني، والمتحدث الرسمى لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي.

واطلع الجاسر على عرض تعريفي بأدوار المركز ومهامه، وعلى آلية إشرافه على الأحداث الصحية التي تؤثر في صحة الأفراد ومتابعته لها ورصدها، ويعنى المركز بتنفيذ ومتابعة وإدارة الأزمات والكوارث الصحية المنصوص عليها في اللوائح والأنظمة، كما يقوم بمتابعة أداء المستشفيات والمناطق في التعامل مع الحالات، ودعمها في حال احتياجها دعمًا من مستوى أعلى، كما يتيح التواصل بشكل مباشر بعشرين مركزًا في مناطق المملكة (مركز في كل منطقة صحية).


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فيروس كورونا

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