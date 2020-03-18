اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 مارس 2020 02:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

السجن 13 عاما لابنة أول رئيس لأوزباكستان بتهمة الابتزاز والسرقة

الأربعاء، 18 مارس 2020 01:58 م
السجن 13 عاما لابنة أول رئيس لأوزباكستان بتهمة الابتزاز والسرقة جولنارا كريموف
هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات مدينة طشقند على جولنارا كريموف، ابنة أول رئيس لأوزباكستان، إسلام كريموف، بالسجن 13 عاما وأربعة أشهر بتهمة تشكيل عصابة إجرامية وممارستها الابتزاز والسرقة وفق روسيا اليوم .

وذكرت الخدمة الصحفية بالمحكمة العليا لهذه الجمهورية السوفيتية سابقا، في بيان اليوم الأربعاء: "اختتمت اليوم 18 مارس، المحاكمة وأعلن الحكم ضد جولنارا كريموفا وأعضاء عصابتها الإجرامية في المحكمة الجنائية بمدينة طشقند، وقضي بسجنها 13 عاما وأربعة أشهر بتهمة تأليف عصابة إجرامية وممارستها الابتزاز والسرقة".

وقال البيان: "المحكمة  أدانت كريموف بتهمة تنظيم جماعة إجرامية وممارسة الابتزاز والاختلاس وإضفاء الشرعية على الأموال المختلسة وعائدات عملياتها الجرمية وجرائم أخرى"، وختمت المحكمة بيانها بالقول: "حكم على ابنة أول رئيس لأوزبكستان بالسجن 13 سنة وأربعة أشهر".

ووفقا لقواعد القانون الجنائي ومع مراعاة فرض العقوبات المنصوص عنها في العديد من الجرائم والجنح، يتم احتساب مدة قضاء العقوبة من 21 أغسطس 2015.

كانت النيابة العامة الأوزبكية، أعلنت في وقت سابق أنها قررت إحالة جولنارا كريموف بعد خرقها شروط الإقامة الجبرية في منزل ابنتها، وحكم في أوزبكستان نهاية 2017 على غولنارا كريموفا بالسجن لمدة 10 سنوات، بعد إدانتها بتهم اختلاس، وفساد وتبيّض الأموال.

وفي وقت لاحق استبدلت السلطات للمحكومة عقوبة السجن بالإقامة الجبرية، وخفضت مدة سجنها لـ5 سنوات، وفرضت عليها الإقامة في منزل ابنتها إيمان، ومنعت من استخدام وسائل الاتصال والإنترنت ومغادرة محل إقامتها الإجبارية.


أوزباكستان

اسلام كريموف

جولنار

مدينة طشقند

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

المرور يضع إرشادات القيادة الآمنة لمنع الحوادث تحسبا لسقوط الأمطار

المرور يضع إرشادات القيادة الآمنة لمنع الحوادث تحسبا لسقوط الأمطار

اليوم.. إجراء قرعة الحج بشمال سيناء والإسماعيلية والبحيرة وسوهاج

اليوم.. إجراء قرعة الحج بشمال سيناء والإسماعيلية والبحيرة وسوهاج

كيف تصنع مطهر اليدين فى المنزل لتجنب عدوى كورونا؟

كيف تصنع مطهر اليدين فى المنزل لتجنب عدوى كورونا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة