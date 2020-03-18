الزراعة ضبط 24 طن لحوم ودواجن فاسدة فى الجيزة خلال أسبوع

كتب عز النوبى

كشف تقرير الهيئة العامة لخدمات البيطرية فى وزارة الزراعة، ضبط كمية من اللحوم المذبوحة والدواجن ومقطعات الدواجن الفاسدة بلغت كميتها (24,818) كجم للذبح خارج المجازر ومجهولة المصدر أو غير صالحة للاستهلاك الآدمى لتغير فى صفاتها، وقد بلغت إجمالى عدد المحاضر المحررة من قبل أطباء التفتيش على اللحوم (15) محضر خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضى اى في الفترة 22/2/2020 حتى 28/ 2/2020.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية، أنه تحقيقا لنفس الهدف بتوفير الغذاء الصحى الآمن من مصدر حيوانى قام اطباء ادارة المجازر بالمديرية بعمل برنامج مكثف للمرور الدورى على جميع مجازر الحيوانات والدواجن فى المحافظة لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للأشراف البيطري الكامل ، وقد أظهرت التقارير الواردة من المديرية بأن إجمالى المذبوحات من الحيوانات المحلية خلال نفس الفترة قد بلغت (3196) رأس من الماشية داخل هذه المجازر ، فيما بلغت اجمالى المذبوحات من الطيور عن نفس الفترة (220,058) طائر داخل المجازر المعتمدة من أجل وصول لحوم سليمة الى المستهلكين ومكافحة الامراض التى تنتقل عن طريق اللحوم المذبوحة خارج هذه المجازر.

ويأتى ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الهيئة للحفاظ على الصحة العامة وحصول المستهلك على غذاء صحى وآمن من خلال تكثيف الحملات الإشرافية على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات وتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات وذلك للتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة صحية وآمنة من خلال عمل ادارات التفتيش على اللحوم بالهيئة والمديريات.