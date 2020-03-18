اليوم السابع
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الزراعة: حصر الأسمدة الشتوية بالجمعيات استعداد للموسم الصيفى الجديد

الأربعاء، 18 مارس 2020 07:00 ص
الزراعة: حصر الأسمدة الشتوية بالجمعيات استعداد للموسم الصيفى الجديد وزارة الزراعة
كتب عز النوبى

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أعلنت وزارة الزراعة  واستصلاح الأراضى، عن وقف صرف الأسمدة  الشتوية، ومواصلة حصر الأسمدة بالجمعيات الزراعية  استعداد لزراعات الموسم الصيفى الجديد، وعقد اجتماعات دورية مع شركات الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلى والالتزام بتوريد الكمية المتفق  عليها من قبل  وزارة الزراعة.

 قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، في تصريحات   لـ "اليوم السابع    إنه تقرر وقف صرف الأسمدة الشتوى  بالمحافظات  ، للبدء فى حصر الأسمدة بالجمعيات الثلاثة "الإصلاح – الاستصلاح – والائتمان" استعدادا لموسم الزراعات الصيفى  الجديد ، ويستمر قرار   وقف الأسمدة 48ساعة، لحين  حصر جميع الأسمدة الشتوية  الموجود بالجمعيات الزراعية الثلاث، تمهيدا لبدء الصرف منها فى الموسم الجديد  ،  مشير الى  أن اللجنة التنسيقة للأسمدة، تواصل اجتماعاتها مع الشركات المنتجة للأسمدة، بمراجعة جميع حصص الشركات،  وتلبية احتياجات السوق المحلى من الأسمدة الصيفية.

وتابع  " الشناوى "،إنه تم  تغطية  احتياجات  السوق من الأسمدة لجميع  الزراعات الشتوية ،  ولا توجد اختناقات بالسوق ، مضيفا أن جميع  الجمعيات الزراعية  ،  مشير الى إن هناك تكليفات لجميع  مديريات الزراعة ، بالمتابعة  الدورية  وحصر  الأسمدة الشتوية  المتبقية  قى الجمعيات  الزراعية ، وتكثيف  اللجان المرورية  المشكلة  المتخصصة  فى متابعة  الصرف  على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليا ، وتطبيق المنظومة الجديدة فى صرف المقررات تلاشيا للأزمات،مؤكدا أن سعر "الشيكارة" ثابت، مشير الى  أن هناك غرف مركزية  ولجان معاينة ، وتخصيص خط ساخن   لتلقى  شكاوى المزارعين  الأرقام: 0233373421 -0233373359، لتلقى أية شكاوى تتعلق بصرف الأسمدة على مستوى كافة المحافظات.

وأوضح    ، أنه يتم حاليا سحب الأسمدة من المصانع من خلال لجان متابعة منذ خروج الشحنات وحتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية، و هناك اجتماعات دورية مع 7 شركات منتجة للأسمدة، وكل المتعاملين فى تجارة وتداول وإنتاج الأسمدة ، لمراجعة  واستكمال  توريد الحصص المطلوبة لوزارة الزراعة وتوفير المقررات السمادية المدعمة ، مؤكدا أنه يتم حاليا  سحب الأسمدة من المصانع من خلال لجان  متابعة  منذ خروج الشحنات وحتى وصولها .


الخدمات الزراعية

الأسمدة الصيفية

الجمعيات الزراعية

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