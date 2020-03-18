اليوم السابع
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الزراعة حزمة إرشادات ونصائح لمربى الماشية لمواجهة الظروف الجوية السيئة

الأربعاء، 18 مارس 2020 03:00 ص
الزراعة حزمة إرشادات ونصائح لمربى الماشية لمواجهة الظروف الجوية السيئة الدواجن والماشية
كتب عز النوبى

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 أعلنت  وزارة الزراعة  رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الظروف الجوية ، وذلك   في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لكل قيادات الوزارة قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة  بمواجهة الظروف الجوية  المتقلبة  ، وتشكيل لجنة متابعة مركزية بالقطاع، والتواصل مع الإدارات العامة للإنتاج الحيوانى بمديريات الزراعة والإدارات الزراعية بكافة محافظات الجمهورية، وكذلك الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وفروعها المختلفة بالمحافظات.

وقد أصدر القطاع عدة نصائح وتوصيات لمربى ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة لمجابهة الظروف المناخية الحالية تتلخص فيما يلى:-

-السيارات التى تحمل مخاليط الأعلاف أو مركزاتها أو إضافاتها أو خاماتها، يجب أن تتحرك فى الأوقات الغير ممطرة، وأن تكون الشحنات بداخلها مغطاه بغطاء يمنع تسرب المياه

-التأكد من سلامة منافذ وفتحات تهوية مخازن الأعلاف وخاماتها سواء كانت فى المزارع أو المصانع أو محال الإتجار فى الأعلاف، فلا تسمح بنفاذ مياه الأمطار أو الندى إلى داخل المخزن

-يجب العمل على تدفئة العناير والحفاظ على درجات الحرارة داخل العنابر على مدار الساعة وطوال اليوم، فى المدى الموصى به تبعاً للنوع والعمر والحالة الفسيولوجية للقطعان

-التأكد من كفاءة وسلامة وتأمين كافة أجهزة ووسائل التدفئة المستخدمة، مع التأكد من وجود وسائل لإطفاء الحريق

-ضرورة وجود نوبطجى بالعنابر مسئول عن تأمين وإستمرارية عمل وسائل التدفئة داخل العنابر

-وضع وسائل التدفئة على مستويات منخفضة الإرتفاع داخل العنابر، حيث أن الهواء الساخن يكون أخف وزناً من الهواء البارد، وذلك لضمان تدفئة القطعان بالشكل الأمثل

-الإهتمام بتهوية العنابر بجانب التدفئة، سواء كان فى الأنظمة المفتوحة أو المغلقة، حيث أن الغازات المتراكمة داخل العنابر والمنبعثة من القطعان الحية أو من خلال وسائل التدفئة أخطر على القطعان من التعرض لدرجات الحرارة المنخفضة

-الإهتمام بالتحصينات المناسبة وفى الأوقات الموصى بها، وأن تكون من مصدر موثوق فيه وتتم بنوصية ومعرفة متخصص

-الإهتمام بقواعد الإيواء المناسبة وتوفير الراحة للقطعان، وعدم اللجوء إلى الإزدحام والتكدس الذى يسبب مشكلات عديدة

-التخلص من المخلفات والفضلات بالطرق السليمة والمناسبة لمنع التلوث وانتشار العدوى

-عدم الإسراف فى إستخدام المياه داخل العنابر والحظائر للحد من إرتفاع نسب الرطوبة والتى تصبح بيئة خصبة لإنتشار الميكروبات والأمراض

-التخلص الآمن من النافق بالطرق الصحية السليمة

-الإهتمام بتقديم العلائق المناسبة للقطعان، والتى تغطى نسب البروتين والطاقة وكافة الإحتياجات الغذائية، والتى تم تصنيعها فى مصانع مرخصة من وزارة الزراعة، وبتسجيلات معتمدة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة

-الإبلاغ الفورى فى أقرب إدارة بيطرية أو زراعية عن أية مشكلة بالقطيع، حتى يتم دراسة المشكلة وعلاجها فى مهدها قبل أن تتفاقم وربما يصعب حلها

وقد شدد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على ضرورة التواصل الدائم مع مربى ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة لدراسة أى مشكلات تواجههم على أرض الواقع والعمل الفورى على تذليلها.


الثروة الحيوانية

الطقس السىء

التقلبات الجوية

الثروة الداجنة

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