اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مارس 2020 07:16 م
خالد صلاح
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الرئيس الروسى يدعو مواطنيه لعدم تصديق الأخبار المضللة حول فيروس كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 06:48 م
الرئيس الروسى يدعو مواطنيه لعدم تصديق الأخبار المضللة حول فيروس كورونا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ

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دعا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الشعب الروسى إلى عدم تصديق الأخبار المضللة حول فيروس كورونا، والتى تهدف برأيه لهز ثقة الروس فى السلطات، وقال بوتين - خلال لقائه مع ممثلى المجتمع المدنى فى شبه جزيرة القرم، اليوم الأربعاء، "لا داعى إلى تصديق الأخبار المضللة.. هناك من يتعمد نشرها بهدف بث عدم الثقة فى السلطات على المستوى الفدرالى ومستوى المحليات، ومن أجل بث الذعر". 
 
كان الرئيس الروسى، قد أكد فى وقت سابق أن الوضع فى روسيا بشأن فيروس "كورونا" تحت السيطرة ، داعيا إلى زيادة أنظمة اختبار والكشف عن هذا الفيروس، ومشيرا إلى ظهور جهاز روسى يابانى للكشف السريع عن الفيروس فى أبريل المقبل. 
 
وكلف بوتين وزارة الصحة الروسية بمعالجة مسألة تقديم الدعم الإضافى للأطباء، كما أعلن توقيع مرسوم بشأن بيع الأدوية التى لا تتطلب وصفة طبية عبر الإنترنت، لافتا إلى الحاجة إلى إنترنت مجانى لشراء المنتجات الحيوية بما فيها الأدوية.
 
وفيما يتعلق بالإجراءات التى اتخذتها أوروبا على خلفية فيروس "كورونا"، وصفها الرئيس الروسى بأنها مبررة.
 

روسيا

الرئيس الروسى

كورونا

فيروس كورونا

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