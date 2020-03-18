الرئيس الأمريكى يسعى لتحفيز اقتصادى بتريليون دولار فى مواجهة كورونا

رويترز

سعت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الثلاثاء، لحزمة تحفيز بتريليون دولار من أجل امتصاص التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا تشمل شيكات بألف دولار للأمريكيين في غضون أسبوعين، فى حين قالت نيويورك، إنها قد تأمر سكان أكبر مدينة أمريكية من حيث عدد السكان بالبقاء فى منازلهم.

وقال الرئيس دونالد ترامب، إن هناك تقدما فى التصدى للفيروس سريع الانتشار وتوقع "انتعاشا قويا" للاقتصاد الأمريكى عندما يتباطأ التفشى.

وتعكف إدارة ترامب، الساعى للفوز بإعادة انتخابه فى 3 نوفمبر، على حزمة تحفيز تتجاوز التريليون دولار، تتضمن 50 مليار دولار لشركات الطيران التى تواجه شبح الإفلاس و250 مليار دولار قروضا للشركات الصغيرة.

وقال ترامب، محاطا بكبار مستشاريه فى غرفة المؤتمرات الصحفية بالبيت الأبيض، إن إدارته تدرس خطة لإرسال شيكات إلى الأمريكيين بقيمة ألف دولار لمساعدتهم على تجاوز الأزمة، لكنه أضاف أن التفاصيل مازالت قيد البحث.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين، إن ذوى الدخل المرتفع قد لا يتلقون تلك المدفوعات، التى يمكن إرسالها فى غضون الأسبوعين القادمين.