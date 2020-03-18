اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مارس 2020 10:59 م
خالد صلاح
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الدولار الأمريكى يقفز لأعلى مستوياته فى ثلاث سنوات

الأربعاء، 18 مارس 2020 08:49 م
الدولار الأمريكى يقفز لأعلى مستوياته فى ثلاث سنوات دولار - ترامب - ارشيفية
وكالات

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قفز الدولار الأمريكى اليوم الأربعاء مسجلا أعلى مستوياته فى عدة أعوام أمام بضع عملات رئيسية بينما يدفع تفشى فيروس كورونا الشركات والمستثمرين إلى التماس الآمان فى العملة الخضراء.

وقفز مؤشر الدولار، الذى يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 2.051 % إلى 101.440 وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2017 .

ويتجه مؤشر الدولار إلى تسجيل أكبر قفزة له فى يوم واحد منذ الرابع والعشرين من يونيو 2016 .

أغلق مؤشر Stoxx 600 الأوروبى منخفضًا بأكثر من 4%، مع انخفاض مخزون النفط والغاز بنسبة 10% ليقود الخسائر، حيث انزلقت جميع القطاعات والبورصات الرئيسية عميقًا فى المنطقة السلبية.

 وكانت مؤشرات الأسهم الرئيسية فى بورصة وول ستريت هوت مجددا اليوم الأربعاء، إذ غطت علامات متزايدة على تأثير فيروس كورونا على نشاط الأعمال فى الولايات المتحدة على موجة من التفاؤل حيال تحركات رسمية كبيرة لحماية الاقتصاد.

وتلقى سهم بوينج ضربة كبيرة أخرى، ليهوى 16.1%، بعد أن دعت الشركة إلى صفقة إنقاذ بقيمة 60 مليار دولار لشركات صناعة الطائرات لمواجهة الضرر الناجم عن انهيار متواصل فى السفر العالمي.

وكان المؤشر داو جونز الصناعى منخفضا 919.45 نقطة، أو 4.33%، إلى 20317.93 نقطة.

وكان المؤشر ستاندرد آند بورز500 متراجعا 96.62 نقطة، أو 3.82 %، إلى 2432.57 نقطة، بينما هبط المؤشر ناسداك المجمع 214.97 نقطة، أو 2.93%، إلى 7119.81 نقطة.

 

 


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