اليوم السابع
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خالد صلاح
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الدنمارك تمنع التجمعات تفاديا لكورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 12:00 ص
الدنمارك تمنع التجمعات تفاديا لكورونا كورونا - ارشيفية
ا ش ا

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 أعلنت الدنمارك اليوم الثلاثاء حظر التجمعات في البلاد، في خطوة احترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا.
وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الثلاثاء - إن "الفعاليات العامة التي تحشد أكثر من عشرة أشخاص سيتم حظرها في الدنمارك ابتداء من يوم الأربعاء عند الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، في خطوة للحد من انتشار فيروس كورونا".
وأكدت في مؤتمر صحفي أن جميع المطاعم والحانات والمقاهي والنوادي الليلية، وكذلك الصالات الرياضية ستكون مطالبة بالإغلاق لمدة أسبوعين حتى الـ30 من مارس الجاري.
 
ومن جهة اخرى أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العالم في حالة حرب ضد فيروس كورونا القاتل، وأن العالم سوف ينتصر، وذلك عقب إعلانه اليوم عدد قرارات احترازية مثل توسيع الخدمات الطبية حيث تقليص التنقل والتجمعات وتجنب السفر. 
 
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، غرد عبر حسابه بموقع تويتر، قال:"العالم في حالة حرب مع عدو خفي..سننتصر".
 
يشار أن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أعلن خلال مؤتمر الصحفى، مساء اليوم، توسيع خدمات الرعاية الطبية عن بعد لمواجهة كورونا، مؤكدا أنه يجب تقليص التنقل والتجمعات وتجنب السفر لمواجهة الفيروس القاتل.
 
وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، هاجم حاكم ولاية ميشيجان جريتشين ويتمير إن، بسبب إجراءات الولاية فى مواجهة كورونا وظهور المزيد من الحالات المصابة بالوباء العالمى القاتل، ووصف ترامب حاكم الولاية بـ"الفاشل"، وغرد عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "يجب أن تعمل حاكم ميشيجان الفاشلة بجدية أكبر وأن تكون أكثر استباقية، نحن ندفعها لإنجاز المهمة، أقف مع ميشيجان".
 
وطمئن الرئيس الأمريكى دونالد، فى تغريدة أخرى على "تويتر"، المواطنين، قائلا: "تعمل الحكومة الاتحادية بشكل جيد للغاية مع المحافظين ومسؤولى الدولة. والأشياء الجيدة سوف تحدث".
 
 

 


الدنمارك

فيروس

كورونا

المطاعم

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