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"الداخلية" تلاحق محتكرى الأغذية والكمامات الطبية بسبب كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 02:00 ص
"الداخلية" تلاحق محتكرى الأغذية والكمامات الطبية بسبب كورونا كمامات
كتب محمود عبد الراضي

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توجه وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات مكبرة لاستهداف محتكرى الأغذية لرفع سعرها تزامناً مع أزمة كورونا، فضلاً عن استهداف الأشخاص الذين يعرضون كمامات طبية مجهولة المصدر للبيع، واستهداف الأشخاص الذين يتلاعبون بأسعار أدوات التنظيف والتطهير والتعقيم.
 
يأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية، وتوافقاً مع الخطوات الاستباقية الفعالة التي تتخذها أجهزة الحكومة في سبيل تضافر الجهود المؤسسية والمجتمعية لمواجهة مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وانطلاقاً من مرتكزات الرسالة الأمنية والتي تأتي في مقدمة أولوياتها المواجهة الحاسمة لكل ما يهدد الصحة العامة للمواطنين والتصدي لممارسات إخفاء السلع والتلاعب في أسعارها، وكذا التعامل بمنتهى الحزم فى مواجهة مختلف أشكال الغش التجاري، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة لمنع احتكار السلع أو إخفائها، والتأكد من جودة السلع المعروضة للبيع.
 

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