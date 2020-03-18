اليوم السابع
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الحماية المدنية تسيطر على حريق عقار فى أوسيم

الأربعاء، 18 مارس 2020 09:06 م
الحماية المدنية تسيطر على حريق عقار فى أوسيم حريق - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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شب حريق مساء اليوم الأربعاء، بعقار بمنطقة بشتيل فى أوسيم بالجيزة، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وذكر شهود عيان أن تسرب غاز وراء اشتعال الحريق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بعقار بمنطقة بشتيل في أوسيم، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية، وتمكنوا من محاصرة الحريق وإخماده.

ذكر شهود عيان أن الحريق نتج عن تسرب غاز، واستعان رجال الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء لإخماد النيران.

انتشرت العديد من حرائق تسرب الغاز الطبيعى وأنابيب البوتاجاز خلال فصل الشتاء، خلال الفترة الماضية، وأغلبها تكون ناتجة عن عدم دراية المواطنين بالطرق السليمة للوقاية من أخطارها، وتكمن الخطورة فى تلك الحرائق بسبب التوصيلات الخاطئة للغاز والأسطوانات وتقدم الإدارة العامة للحماية المدنية العديد من الإرشادات للوقاية من تلك الحرائق، ومنها:

أولاً: بالنسبة لأسطوانات الغاز

-يجب وضع الأسطوانة فى مكان جيد للتهوية، وفى وضع قائم وعدم ميلها على أى الجوانب وإبعادها عن المواد القابلة للاشتعال ومواقد التسخين وعلى قاعدة مناسبة ومرتفعة عن الأرض لوقايتها من الرطوبة.

-يراعى استبدال الأسطوانة الفارغة بمعرفة فنى متخصص، مع اختبارها بعد التركيب بقطعة مبللة بالماء والصابون وليس بإشعال عود ثقاب.

-لا يجوز استخدام الأسطوانة بدون أى منظم، كما لا يجب الاحتفاظ بأى أسطوانة احتياطية وإن وجدت تكون فى وضع قائم وبمكان جيد التهوية.

-يحب تغيير خرطوم الأسطوانة بصفة دورية، أو فى حالة ظهور تشققات أو ثقوب أو تشبع بالزيوت.

ثانيا: بالنسبة لتوصيلات الغاز الطبيعى

-يجب التأكد من أن التوصيلات الخاصة بخراطيم الغاز الطبيعى جديدة وليست قديمة، حتى لا يحدث تآكل فيها وحدوث أى تسرب.

-يجب إجراء أعمال صيانة بشكل دورى لجميع توصيلات الغاز الطبيعى بداخل الشقق السكنية أو المنشآت.

-على المواطنين التأكد دائمًا من صلاحية منافذ الهواء المتواجدة بالقرب من مصدر الغاز بداخل الشقق، والتأكد من سلامة الأجهزة المتواجدة بالشقق منعًا لحدوث أى حريق.

 

 


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