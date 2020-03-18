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وتؤكد: "جروب بوابة الشكاوى" لا يتبعها..

الحكومة تنفى وجود جروبات للشكوى تابعة لمنظومة الشكاوى الحكومية على فيس بوك

الأربعاء، 18 مارس 2020 03:48 م
الحكومة تنفى وجود جروبات للشكوى تابعة لمنظومة الشكاوى الحكومية على فيس بوك الحكومة تنفى وجود جروبات بعنوان "جروب بوابة الشكاوى" تابعة لمنظومة الشكاوى
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وجود جروبات بعنوان "جروب بوابة الشكاوى" تابعة لمنظومة الشكاوى الحكومية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، تواصل المركز مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي جروبات تابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) بعنوان "جروب بوابة الشكاوى"، مُوضحةً أن الحساب الرسمي الوحيد التابع للمنظومة على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) هو "الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء"، وذلك للتعامل مع تعليقات المواطنين، وأن القنوات الرسمية لتلقي وتسجيل الشكاوى هي الموقع الإلكتروني للمنظومة (www.shakwa.eg)، والخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وتطبيق "في خدمتك" على الهاتف المحمول، وإدارات ومكاتب خدمة المواطنين بالجهات الحكومية، بالإضافة إلى نقاط تلقى الشكاوى بمحطات مترو الأنفاق.
 
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