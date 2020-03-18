الحكومة السعودية: عدم غلق مغاسل الموتى وإقامة صلاة الجنائز عند المقابر

وكالات

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بعدم إغلاق مغاسل الموتى الملحقة بالمساجد والجوامع، وعدم إقامة صلاة الجنائز فى المساجد والجوامع وأن تكون الصلاة على الجنائز عند المقابر.

وكان وجه الوزير السعودى، جميع فروع الوزارة فى مختلف مناطق المملكة بإيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض فى المساجد والجوامع، وإغلاق المساجد والجوامع مؤقتاً حتى إشعار آخر، والاكتفاء برفع الآذان فى المساجد والجوامع ويقال فيه "صلوا في بيوتكم".

ويأتي هذا التوجيه بعد صدور قرار هيئة كبار العلماء رقم (247) في دورتها الاستثنائية الخامسة والعشرين المنعقدة اليوم الثلاثاء 1441/7/22 بمدينة الرياض.