الحرم المكى خالى فى صلاة الفجر..وقراءة خاشعة من الشريم..فيديو

وكالات

تداول على مواقع التواصل الإجتماعى، فيديو لصلاة الفجر ليوم أمس، الثلاثاء، داخل المسجد الحرام بمكة المكرمة، والذى أمه الشيخ سعود الشريم، حيث رتل ما تيسر له من سورة البقرة.

#سعود_الشريم



فجريّة رائعة من الحرم المكي الشريف بصوت فضيلة الشيخ الدكتور سعود الشريم.pic.twitter.com/kqa8YUhuS4 — وش سالفة الهاشتاق (@Salfhtag) March 17, 2020

وظهر الحرم المكى خالية من المصلين، بسبب الإجراءات الإحترازية التي إتخذتها المملكة السعودية لمواجهة تفشى فيروس كورونا على أراضيها.

كانت وكالة الأنباء السعودية "واس"، قالت، أمس، إن المملكة تقوم باتصالات مستمرة مع دول المجموعة لعقد اجتماع قمة استثنائي –افتراضي– الأسبوع القادم بهدف بحث سبل توحيد الجهود لمواجهة انتشار وباء كورونا. حيث أن هذه الأزمة الصحية العالمية، وما يترتب عليها من آثار إنسانية واقتصادية واجتماعية، تتطلب استجابة عالمية.

وأكدت وكالة "واس" أن مجموعة العشرين ستعمل مع المنظمات الدولية بكل الطرق اللازمة لتخفيف آثار هذا الوباء، وسيعمل قادة مجموعة العشرين على وضع سياسات متفق عليها لتخفيف آثاره على كل الشعوب والاقتصاد العالمي.

وأشارت "واس" إلى أن القمة ستبنى على جهود وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، وكبار مسؤولي الصحة والتجارة والخارجية، لتحديد المتطلبات وإجراءات الاستجابة اللازمة.