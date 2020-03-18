الجيش الليبى يفرض حظر التجوال فى مناطق سيطرته للحد من انتشار كورونا

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أعلن القائد العام للجيش الوطنى الليبى خليفة حفتر، فرض حظر تجول فى كافة المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المُسلحة، فى إطار اجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، وذكرت بوابة (إفريقيا الإخبارية) أن فرض حظر التجول يبدأ من، غد الخميس، على أن تكون فترة الحظر من السادسة مساءً حتى السادسة صباحاً لضمان تنفيذ الإجراءات الوقائية التى أقرتها اللجنة العليا والمُشكلة من قبل القيادة العامة لمواجهة انتشار كورونا.

أعلن الجيش الوطنى الليبى، الأربعاء، إغلاق الحدود المشتركة مع عدد من دول الجوار بينهم السودان وتشاد والنيجر والجزائر ابتداء من اليوم إلى حين إشعار آخر.

وحذرت غرفة عمليات المناطق العسكرية الجنوبية فى ليبيا، كل مخالف لقرار إغلاق الحدود مع تلك الدول بأشد العقوبات الصارمة والرادعة، داعية الجميع إلى التقيد بهذا القرار الذى يشمل نطاق مجموع المناطق العسكرية الجنوبية على النحو التالى منطقة مرزق العسكرية ومنطقة أوبارى غات العسكرية ومنطقة الكفرة العسكرية.

كان المكتب الإعلامى للمتحدث العسكرى الليبى، اللواء أحمد المسمارى وفريقه المعاون، قد دخلوا فى حجر صحى لمدة أسبوعين، بعد العودة من رحلة عمل خارجية، مشيرا إلى عدم وجود أى أعراض لإصابة اللواء المسمارى أو أيا من الفريق المعاون له.