اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 مارس 2020 08:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش الليبى يفرض حظر التجوال فى مناطق سيطرته للحد من انتشار كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 04:00 م
الجيش الليبى يفرض حظر التجوال فى مناطق سيطرته للحد من انتشار كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن القائد العام للجيش الوطنى الليبى خليفة حفتر، فرض حظر تجول فى كافة المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المُسلحة، فى إطار اجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، وذكرت بوابة (إفريقيا الإخبارية) أن فرض حظر التجول يبدأ من، غد الخميس، على أن تكون فترة الحظر من السادسة مساءً حتى السادسة صباحاً لضمان تنفيذ الإجراءات الوقائية التى أقرتها اللجنة العليا والمُشكلة من قبل القيادة العامة لمواجهة انتشار كورونا.
 
أعلن الجيش الوطنى الليبى، الأربعاء، إغلاق الحدود المشتركة مع عدد من دول الجوار بينهم السودان وتشاد والنيجر والجزائر ابتداء من اليوم إلى حين إشعار آخر.
 
وحذرت غرفة عمليات المناطق العسكرية الجنوبية فى ليبيا، كل مخالف لقرار إغلاق الحدود مع تلك الدول بأشد العقوبات الصارمة والرادعة، داعية الجميع إلى التقيد بهذا القرار الذى يشمل نطاق مجموع المناطق العسكرية الجنوبية على النحو التالى منطقة مرزق العسكرية ومنطقة أوبارى غات العسكرية ومنطقة الكفرة العسكرية.
 
كان المكتب الإعلامى للمتحدث العسكرى الليبى، اللواء أحمد المسمارى وفريقه المعاون، قد دخلوا فى حجر صحى لمدة أسبوعين، بعد العودة من رحلة عمل خارجية، مشيرا إلى عدم وجود أى أعراض لإصابة اللواء المسمارى أو أيا من الفريق المعاون له.
 

حظر التجول

ليبيا

منع انتشار الكورونا

تفشى كورونا

الجيش الليبى

خليفه حفتر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. خالد الجندى: كورونا كان هيخرب البيوت لولا فتوى عدم الطلاق الشفوى

فيديو.. خالد الجندى: كورونا كان هيخرب البيوت لولا فتوى عدم الطلاق الشفوى

للتوعية بمخاطر كورونا.. طبيب: أنا فى شغلى علشانك وخليك فى البيت علشانا كلنا

للتوعية بمخاطر كورونا.. طبيب: أنا فى شغلى علشانك وخليك فى البيت علشانا كلنا

هل تنقل الحيوانات الأليفة عدوى فيروس كورونا للإنسان؟ الصحه ترد

هل تنقل الحيوانات الأليفة عدوى فيروس كورونا للإنسان؟ الصحه ترد

الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة