الجيش الليبى يغلق الحدود مع عدد من دول الجوار لمجابهة فيروس كورونا

كتب: أحمد جمعة

أعلن الجيش الوطنى الليبى، الأربعاء، إغلاق الحدود المشتركة مع عدد من دول الجوار بينهم السودان وتشاد والنيجر والجزائر ابتداء من اليوم إلى حين إشعار آخر.

وحذرت غرفة عمليات المناطق العسكرية الجنوبية في ليبيا، كل مخالف لقرار إغلاق الحدود مع تلك الدول بأشد العقوبات الصارمة والرادعة، داعية الجميع إلى التقيد بهذا القرار الذى يشمل نطاق مجموع المناطق العسكرية الجنوبية علي النحو التالي منطقة مرزق العسكرية ومنطقة أوباري غات العسكرية ومنطقة الكفرة العسكرية.

كان المكتب الإعلامى للمتحدث العسكرى الليبى، اللواء أحمد المسمارى وفريقه المعاون، قد دخلوا فى حجر صحى لمدة أسبوعين، بعد العودة من رحلة عمل خارجية، مشيرا إلى عدم وجود أى أعراض لإصابة اللواء المسمارى أو أيا من الفريق المعاون له.

وأكد مكتب اللواء أحمد المسمارى في بيان صحفى، أن ذلك يأتى تنفيذا للقرارات الصادرة وإيمانا بالمسؤولية العامة وحفاظا على الصحة العامة، موضحا أنه خلال الأسبوعين سيتابع كل المستجدات وإطلاع وسائل الإعلام على تطورات الأوضاع الراهنة عبر وسائل التواصل الاجتماعى أو بيان مصور.

وأشار اللواء المسمارى، إلى أن السلامة العامة من الأولويات وعلى الجميع الالتزام بالقرارات الصادرة وتنفيذ التعليمات، مشددا أنه لا يريد أن يكون مشاركا في تفشى الوباء.

وأعلنت الحكومة فى العاصمة الليبية طرابلس، والحكومة المنافسة لها فى بنغازى، أن المدارس فى المنطقتين ستغلق لمدة أسبوعين.