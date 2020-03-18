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الجزائر تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 6 حالات وإصابة 72 شخصا

الأربعاء، 18 مارس 2020 01:47 م
الجزائر تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 6 حالات وإصابة 72 شخصا كورونا - أرشيفية
كتب: أحمد جمعة

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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 6 حالات، وحسب بيان وزارة الصحة الجزائرية – نقلته صحيفة النهار - تتعلق حالة الوفاة برجل يبلغ من العمر 62 سنة من ولاية البليدة.

 

كما سجلت وزارة الصحة الجزائرية، 12 حالة جديدة بفيروس بكورونا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 72 شخصا.

 

كانت مصادر جزائرية أكدت أن الخطوط الجوية بالدولة خصصت رحلة جوية من مطار القاهرة الدولى اليوم، الأربعاء  الساعة 9 مساءا، لإجلاء الجزائريين الراغبين في العودة إلى الجزائر.

 

من جهة أخرى، أعلن مراد خوخي، المدير العام للنقل بوزارة النقل الجزائرية، أن إجلاء الجزائريين بالخارج من المحتمل أن يكون اليوم.

 

وأكد خوخى فى تصريحات إعلامية، أن الوزارة سوف تعقد اجتماعا اليوم الأربعاء، لدراسة ترتيبات إجلاء الجزائريين بالخارج وهذا  بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

 

وأضاف خوخي، أنه قد تم إصدار التعليمات اللازمة لاتخاذ الإجراءات الوقائية من كورونا في الموانئ والمطارات، مؤكدا أن هذه الإجراءات لم تكن متأخرة وإنما تمت على مراحل فقط.

 

ونوه المسؤول الجزائرى، أن تعويض المسافرين سيكون ماليا أو بتأجيل التذكرة لموعد جديد، مشيرا إلى أن خسائر كبيرة ستتكبدها شركات النقل الجوى والبحرى بسبب كورونا.

 


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