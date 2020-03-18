الجزائر تضع 900 راكب على متن سفينة قادمة من إسبانيا بالحجر الصحى

إبراهيم سعيد

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، فى خبر عاجل، اليوم الأربعاء، وضع ركاب سفينة قادمة من إسبانيا وعددهم 900 تحت الحجر الصحى.

وفى سياق آخر أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 6 حالات، وحسب بيان وزارة الصحة الجزائرية – نقلته صحيفة النهار - تتعلق حالة الوفاة برجل يبلغ من العمر 62 سنة من ولاية البليدة.