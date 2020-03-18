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التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

الأربعاء، 18 مارس 2020 08:00 ص
التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق الدكتور على المصيلحى وزير التموين
كتب مدحت وهبة

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أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية توافر كافة السلع الغذائية بكميات كبيرة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والأسواق، كما يوجد مخزون استراتيجى يكفى احتياجات البلاد لعدده أشهر بجانب توفير حصص الدقيق للمخابز والقمح للمطاحن أول بأول لإنتاج الخبز المدعم وأنه لا داعى للقلق خاصة وأن الأجهزة الرقابية تتعامل بحسم مع أى شخص يحاول التلاعب في جودة المنتجات أو الأسعار.

كان  الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية  كافة الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق والتأكد من جوده وصلاحية المنتجات المباعة ، كما شدد  على أهمية  التحرك الفوري اعتباراً من اليوم لكافة الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والجهات التابعة بهدف ضبط الأسواق والأسعار والرقابة الصارمة على أسعار وجودة المنتجات المباعة للمواطنين وخاصة السلع المتعلقة بالمنظفات والمطهرات ومستلزمات الوقاية والنظافة للحد من التلاعب بالأسعار أو حالات الغش التجار.

وأكد أن  الدولة بكافة أجهزتها وأذرعها الرقابية التنفيذية ستتصدى بكل حزم وقوة لكل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات المواطن المصري، وأن ما تشهده البلاد في هذه الظروف الاستثنائية تحتم على الجميع التصدي بالقانون لأى مخالفات تجارية قد ترتكب في حق المواطنين سواء كانت تلاعب في الأسعار أو غش في المنتجات أو حجب للسلع عن التداول وتخزينها بهدف تعطيش الأسواق.

وأوضح المصيلحى أن أي مخالفات قد ترتكب وتثبت صحته بعد التحقيق فيها بناء على التحريات اللازمة سوف يتم مصادرة المنتجات وسحب ترخيص المكان المخالف وتوقيع أشد العقوبات على المخالفين وتحويل مرتكبيها إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ.

وأهاب المصيلحي بكافة التجار والصناع والموزعين الالتزام بكافة القوانين والقرارات المنظمة للأسواق التجارة الداخلية وأن الظروف التي تشهدها البلاد تحتم على الجميع الإلتزام بالقانون وبالإجراءات السليمة لعمليات البيع والشراء وعدم استغلال المواطنين.

 

 


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