اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مارس 2020 02:25 م
خالد صلاح
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التلفزيون الرسمى: المركزى العمانى سيقدم للمصارف سيولة إضافية بـ20 مليار دولار

الأربعاء، 18 مارس 2020 01:35 م
التلفزيون الرسمى: المركزى العمانى سيقدم للمصارف سيولة إضافية بـ20 مليار دولار البنك المركزي العماني
رويترز

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ذكر التلفزيون العماني الرسمي، أن البنك المركزي بالسلطنة يستعد لتقديم سيولة إضافية بنحو ثمانية مليارات ريال (20.8 مليار دولار) للمصارف في إطار عدة إجراءات تستهدف دعم الاقتصاد، وذلك في ظل تنامي المخاوف من فيروس كورونا بمنطقة الخليج.
 
وعلى صعيد منفصل، قالت وكالة الأنباء الرسمية إن البنك المركزي العماني دعا المصارف إلى خفض الرسوم المصرفية وضبط رءوس أموالها ونسب الائتمان، والسماح بتأجيلات في السداد لما يصل إلى ستة أشهر، وبخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 
وطالب بتسهيل الإقراض للقطاعات المتضررة من فيروس كورونا، بما في ذلك الرعاية الصحية والسفر والسياحة.

البنك المركزي بالسلطنة

فيروس كورونا

البنك المركزي العماني

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