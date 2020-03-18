اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 مارس 2020 01:38 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم تعلن طريقة إنشاء دروس الكترونية بخطة التعلم عن بعد

الأربعاء، 18 مارس 2020 12:34 م
التعليم تعلن طريقة إنشاء دروس الكترونية بخطة التعلم عن بعد وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات قيام المعلمين بإنشاء دروس أون لاين بعد تطبيق خطة التعلم عن بعد وتوقف الدراسة.
 
وأكدت المديريات التعليمية أنه يمكن أن يقوم المعلم بتحويل الدروس أون لاين ويتواصل مع الطلاب من خلال تطبيقات جوجل وخاصة google classroom ويقوم بتطبيق الخطوات والإجراءات التالية.
 
1- يكتب التعلم في شريط البحث جوجل كلاس روم او google classroom
2-  يضغط علي إدارة التدريس والتعلم أو مكتوب google for education
3- يضغط علي الانتقال إلي تطبيق classroom
4-- يضغط علي علامة + 
5 - تظهر قائمة أمام الانضمام الي الصف وإنشاء صف بالنسبة للمعلمين نضغط انشاء صف أما الطلاب الانضمام للصف بشرط يكون معهم رمز الفصل.
6) عند الضغط علي انشاء صف تظهر رسالة نضغط علي قرأت وفهمت الإشعار ثم متابعة.
7) تظهر استمارة نكتب فيها اسم الصف والقسم والموضوع وغرفة ثم نضغط انشاء
8) بعد انشاء الصف نضغط علي ساحة المشاركات ثم نضغط علي مشاركة عنصر مع صفك.
9) نكتب المشاركة  أو نضغط علي إضافة فتظهر قائمه نختار أما جوجل درايف أو رابط او ملف او فيديو من اليوتيوب
10) ننتقل للواجب الدراسي ونضغط انشاء فتظهر قائمة ( التكليف - مهمه للاختبار - توجيه اسئله - المواد - اعاده استخدام المشاركه - الموضوع ) 
11) بالضغط علي اي منهما تظهر أسفل اضافه كما في السابق اضافه من جوجل درايف او رابط او ملف او فيديو من يوتيوب وايضا تظهر انشاء وهي اما انشاء مستند او عرض تقديمي او جداول بيانات او الرسومات او النماذج
12 ) الانتقال للاشخاص وهو أضافة معلمون أو أضافة طلاب عن طريق إيميلاتهم أو أسماؤهم
13) الانتقال للدرجات لمعرفة درجات كل طالب.
 

التربية والتعليم

خطة التعلم عن بعد

اخبار مصر

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التعليم: قرار تخفيض العاملين فى المصالح الحكومية يطبق على المعلمين والأخصائيين

الأربعاء، 18 مارس 2020 08:00 ص

خطة امتحانات نهاية الترم.. التعليم توضح طريقة وضع الأسئلة وتكشف عن المواعيد

الأربعاء، 18 مارس 2020 03:08 ص

التعليم تخاطب المديريات بتنفيذ قرار الحكومة بتقسيم العاملين للعمل بالتناوب

الثلاثاء، 17 مارس 2020 08:48 م

وزير التعليم يعتمد جداول امتحانات الثانوية العامة لمدارس المتفوقين والمكفوفين

الثلاثاء، 17 مارس 2020 06:35 م

التعليم تبدأ إجراءات تخفيض أعداد العاملين بديوان المديريات والإدارات

الثلاثاء، 17 مارس 2020 03:06 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

المرور يضع إرشادات القيادة الآمنة لمنع الحوادث تحسبا لسقوط الأمطار

المرور يضع إرشادات القيادة الآمنة لمنع الحوادث تحسبا لسقوط الأمطار

اليوم.. إجراء قرعة الحج بشمال سيناء والإسماعيلية والبحيرة وسوهاج

اليوم.. إجراء قرعة الحج بشمال سيناء والإسماعيلية والبحيرة وسوهاج

كيف تصنع مطهر اليدين فى المنزل لتجنب عدوى كورونا؟

كيف تصنع مطهر اليدين فى المنزل لتجنب عدوى كورونا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة