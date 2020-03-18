التعليم تعلن طريقة إنشاء دروس الكترونية بخطة التعلم عن بعد

كتب محمود طه حسين

أعلنت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات قيام المعلمين بإنشاء دروس أون لاين بعد تطبيق خطة التعلم عن بعد وتوقف الدراسة.

وأكدت المديريات التعليمية أنه يمكن أن يقوم المعلم بتحويل الدروس أون لاين ويتواصل مع الطلاب من خلال تطبيقات جوجل وخاصة google classroom ويقوم بتطبيق الخطوات والإجراءات التالية.

1- يكتب التعلم في شريط البحث جوجل كلاس روم او google classroom

2- يضغط علي إدارة التدريس والتعلم أو مكتوب google for education

3- يضغط علي الانتقال إلي تطبيق classroom

4-- يضغط علي علامة +

5 - تظهر قائمة أمام الانضمام الي الصف وإنشاء صف بالنسبة للمعلمين نضغط انشاء صف أما الطلاب الانضمام للصف بشرط يكون معهم رمز الفصل.

6) عند الضغط علي انشاء صف تظهر رسالة نضغط علي قرأت وفهمت الإشعار ثم متابعة.

7) تظهر استمارة نكتب فيها اسم الصف والقسم والموضوع وغرفة ثم نضغط انشاء

8) بعد انشاء الصف نضغط علي ساحة المشاركات ثم نضغط علي مشاركة عنصر مع صفك.

9) نكتب المشاركة أو نضغط علي إضافة فتظهر قائمه نختار أما جوجل درايف أو رابط او ملف او فيديو من اليوتيوب

10) ننتقل للواجب الدراسي ونضغط انشاء فتظهر قائمة ( التكليف - مهمه للاختبار - توجيه اسئله - المواد - اعاده استخدام المشاركه - الموضوع )

11) بالضغط علي اي منهما تظهر أسفل اضافه كما في السابق اضافه من جوجل درايف او رابط او ملف او فيديو من يوتيوب وايضا تظهر انشاء وهي اما انشاء مستند او عرض تقديمي او جداول بيانات او الرسومات او النماذج

12 ) الانتقال للاشخاص وهو أضافة معلمون أو أضافة طلاب عن طريق إيميلاتهم أو أسماؤهم

13) الانتقال للدرجات لمعرفة درجات كل طالب.