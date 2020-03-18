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التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

الأربعاء، 18 مارس 2020 06:00 ص
التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أن غدا  الخميس آخر يوم لتلقى طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية للحصول على تأشيرات حج الجمعيات.

​وكانت نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعى قد قررت  مد باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية حتى 19 مارس الجارى، وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين فى التقديم والتسجيل على بوابة الحج وجاء ذلك فى ضوء الإستجابة لطلبات المديريات بمنح مهلة إضافية للمواطنين للتسجيل.

ويذكر أن وزارة التضامن الإجتماعى قد قررت فتح باب التقديم لحج الجمعيات خلال الفترة من 23/2/2020م حتى 10/3/2020م، حيث أوضح أيمن عبدالموجود المدير التنفيذى للمؤسسة إلى أنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية لإختيار عدد 12 ألف فائز مع نهاية الشهر الحالى وسيتم إعلان الأسعار للبرامج الأربعة المنفذة فور تحديد قيمة تذكرة الطيران

ويذكر أن أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن كان قد أكد أنه جار تلقى طلبات الراغبين فى الحصول على تأشيرات حج الجمعيات من خلال تسجيل الطلبات على بوابة الحج الموحدة المصرية مع ضرورة الالتزام وان يكون العضو مسجل بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية" عضو عامل او منتسب "عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوى للجمعية وأن تكون الجمعية مر على قيدها عام على الأقل فى 1/1/2020م ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها وان يكون المتقدم أيضا قادر على أداء المناسك بالاعتماد على نفسه ويشترط وجود مرافق لكبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 75 عاماً وأصحاب الإعاقة ممن تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم.

اضافة الى أنه لم يسبق له الحج من قبل وتحسب سابقة الحج إعتباراً من عام 2015 فيما بعدها ،على ان تقدم الطلبات للإدارات الإجتماعية التابع لها الجمعية وفقاً للنموذج المعد لذلك  سيتم تسجيل كافة بيانات الحجاج الراغبين فى أداء فريضة الحج على بوابة الحج الموحدة المصرية ولا يسمح للعضو بالتسجيل غير فى جهة واحدة فقط سواء فى التضامن او الداخلية او السياحة ويمكن للراغبين فى التقدم الاطلاع على الضوابط الخاصة بحج الجمعيات على الموقع الإلكترونى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة www.hajjfoundation.org.eg 


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