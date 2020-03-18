اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 مارس 2020 05:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

البنتاجون: نقوم بفحص دورى لدرجة حرارة الطيارين.. وإجراءات للعزل

الأربعاء، 18 مارس 2020 05:31 م
البنتاجون: نقوم بفحص دورى لدرجة حرارة الطيارين.. وإجراءات للعزل البنتاجون
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إنها تقوم بفحص دوري لدرجة حرارة الطيارين حتى وهم في الأجواء، مشيرة أن لديها إجراءات لعزل طيارى سلاح الجو الذين يتنقلون حول العالم، مضيفة: ناقشنا خطط الانتشار وتلبية احتياجات أمريكا في ظل أزمة كورونا.

وأضاف البنتاجون، أننا نقوم بتأجيل بعض التمارين العسكرية بسبب كورونا، وبحثنا استخدام طائرات سلاح الجو لنقل المعدات والفرق الطبية. 

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أعلنت عن وضع وزير الدفاع الأمريكى مارك إسبر، ونائبه فى الحجر الصحى بسبب فيروس كورونا، وذلك وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الدولية "رويترز"

وبدأ وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر فصل نفسه وموظفيه عن فريق نائبه كأحد الإجراءات الوقائية لمنع تأثر عمليات وزارة الدفاع (البنتاجون) بانتشار فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان في إفادة صحفية "نحاول وضع فقاعة حولهما"، مضيفا أنه يجرى الحد من عدد زوار إسبر كما يتم فحصهم.

وأضاف هوفمان أن الفحوص أظهرت إصابة 18 من أفراد الجيش حتى الآن بالفيروس، ارتفاعا من عشرة يوم السبت و4 فقط قبل أسبوع.

وأقر هوفمان ومسؤول آخر بقدرة الجيش الأمريكي على نصب خيام لتصبح مستشفيات مؤقتة لمساعدة السلطات المدنية على مواجهة تدفق محتمل لمرضى فيروس كورونا، لكنهما أشارا إلى أنه لم يرد طلب كهذا حتى الآن.


البنتاجون

كورونا

عاجل

الطيارين

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إصابة 47 من موظفى البنتاجون بفيروس كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 08:20 م

كورونا يطول كبار واشنطن.. البنتاجون يعلن وضع وزير الدفاع الأمريكي ونائبه في الحجر الصحي بسبب كورونا.. الولايات المتحدة تجري أول اختبار للقاح فيروس كورونا المستجد.. وميركل تعلن عن قمة أوروبية لبحث انتشار الفيروس

الإثنين، 16 مارس 2020 11:30 م

البنتاجون: وضع وزير الدفاع الأمريكى ونائبه فى الحجر الصحى بسبب كورونا

الإثنين، 16 مارس 2020 08:03 م

"البنتاجون" ينفى أنباء إعادة نشر قواته العسكرية فى العراق

الإثنين، 16 مارس 2020 08:07 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
للتوعية بمخاطر كورونا.. طبيب: أنا فى شغلى علشانك وخليك فى البيت علشانا كلنا

للتوعية بمخاطر كورونا.. طبيب: أنا فى شغلى علشانك وخليك فى البيت علشانا كلنا

هل تنقل الحيوانات الأليفة عدوى فيروس كورونا للإنسان؟ الصحه ترد

هل تنقل الحيوانات الأليفة عدوى فيروس كورونا للإنسان؟ الصحه ترد

الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

المرور يضع إرشادات القيادة الآمنة لمنع الحوادث تحسبا لسقوط الأمطار

المرور يضع إرشادات القيادة الآمنة لمنع الحوادث تحسبا لسقوط الأمطار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة