اليوم السابع
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البرلمان الكويتى يدعو الحكومة لأخذ عدة أمور فى حال فرض حظر التجول

الأربعاء، 18 مارس 2020 06:52 م
البرلمان الكويتى يدعو الحكومة لأخذ عدة أمور فى حال فرض حظر التجول رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم
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دعا رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم، الحكومة فى حال إصدارها قرارا بحظر التجول، الى ضرورة أخذ عدة أمور بعين الاعتبار ، خاصة صعوبة انقطاع شريحة كبار السن عن أبنائهم لفترة طويلة، جاء ذلك فى تصريح الغانم للصحفيين فى مجلس الأمة اليوم الأربعاء، عقب انتهاء اجتماع فى مكتبه بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية مريم العقيل و13 نائبا؛ لبحث الموضوعات ذات الصلة بمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
 
وأضاف الغانم قائلا، :"يجب أن يكون هناك حلا لذلك، سواء بتحديد المدد، أو يتم حظر التجول على المناطق التى تحدث فيها بعض المشاكل، أما المناطق التى لا يوجد فيها مشاكل، فيكون هناك نوع من الحظر المخفف، كعند الدخول والخروج من المنطقة".
 
وتابع الغانم قائلا،:"الأهم هنا شريحة كبار السن، وهم آباؤنا وأمهاتنا، فلا نريد أن يعيشوا حالة هلع أو فزع أو انقطاع عن أبنائهم وأسرهم، الا فى حالة الضرورة القصوى، ولن نحتاج إليها بإذن الله، إذا كان الحظر جزئيا أو محددا بساعات معينة، ومن ثم يكون هناك تدرج إن دعت الحاجة لذلك".
 
وأكد رئيس مجلس الأمة الكويتي، ضرورة تطبيق وزارة الداخلية للقرار الوزارى الصادر من وزارة الصحة اليوم، بحظر إقامة الحفلات فى مكان عام أو خاص، بما فيها السكن الخاص والديوانيات الخاصة.
 
وعلى صعيد ذات صلة، أكد الغانم أن مجلس الأمة الكويتي، لن يتأخر بإقرار القوانين الطارئة ذات الصلة بمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مشيرا الى حرصه مع مكتب مجلس الأمة والنواب، على بحث مدى إمكانية عقد جلسة تقتصر فقط على اقرار القوانين، مع الالتزام بإرشادات وزارة الصحة.
 
وفيما يتعلق بمطالب البعض ترحيل الوافدين، قال رئيس مجلس الأمة الكويتي، :"لابد من الفصل بين من يقف من العمالة الوافدة فى الصف الأول كتفا الى كتف الى جانب المواطنين الكويتيين فى مواجهة فيروس كورونا، ومن يخالف ويسيء من العمالة الوافدة ويتم تطبيق القانون عليه ..يجب ألا نعمم، ويجب أن نكون منصفين كعادتنا فى الكويت".
 

الكويت

البرلمان الكويتى

حظر التجوال

كورونا

فيروس كورونا

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