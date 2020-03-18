الاتحاد الأوروبى يتهم روسيا بإذاعة معلومات مضللة عن كورونا والكرملين ينفى

رويترز

نفى الكرملين اليوم الأربعاء مزاعم وردت فى وثيقة للاتحاد الأوروبى عن أنه يقود حملة إعلامية روسية مضللة تهدف إلى تضخيم تأثير الفيروس فى الغرب، وتزعم وثيقة الاتحاد الأوروبى التى اطلعت عليها رويترز وجود حملة ضخمة ومستمرة لنشر معلومات مضللة بهدف تضخيم الأزمة الصحية العامة فى الدول الغربية.

وقال ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين اليوم الأربعاء إن المزاعم لا أساس لها ومنافية للمنطق، وأشار بيسكوف إلى ما قال إنه افتقار لأمثلة بعينها أو صلة بمنفذ إعلامى محدد فى وثيقة الاتحاد الأوروبي.

وقال "نتحدث مرة أخرى عن مزاعم لا أساس لها ومن المرجح فى الوضع الراهن أن تكون ناجمة عن هوس عدائى تجاه روسيا".

وقال جهاز حرس الكرملين، اليوم الأربعاء، إن روسيا أغلقت قبر الزعيم السوفيتى الراحل فلاديمير لينين فى الساحة الحمراء بموسكو أمام الجمهور ليصبح أحدث مزار سياحى روسى يتعرض للإغلاق وسط مخاوف من فيروس كورونا.

وقال جهاز الحرس الاتحادى الذى يتولى مهام تأمين الكرملين والرئيس فلاديمير بوتين إن القبر، الذى يضم جثة لينين المحنطة، سيخضع للصيانة خلال فترة الإغلاق. ولم يحدد متى سيُعاد فتحه، ومقبرة جدار الكرملين التى دُفن فيها زعماء مثل جوزيف ستالين هى جزء من نفس الفئة السياحية وسيتم إغلاقها.

وذكرت وكالة أنباء إنترفاكس أن الإغلاق مرتبط بالإجراءات التى تتخذها موسكو فى محاولة لوقف انتشار الفيروس، وتخلت روسيا رسميا عن الشيوعية عندما انهار الاتحاد السوفيتى عام 1991، لكن قبر لينين لا يزال يحظى بإقبال من جانب السياح والشيوعيين الروس والزوار من الأقاليم الروسية.

وأغلقت كثير من المتاحف، بما فى ذلك متحف بوشكين فى موسكو ومعرض تريتياكوف، والمسارح، بما فى ذلك البولشوي، أبوابها أمام الجمهور هذا الأسبوع ضمن الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.

وسجلت روسيا 147 حالة إصابة حتى الآن، لكن لم تحدث أى وفاة، وهو عدد أقل من كثير من الدول الأوروبية الأخرى، لكن الأرقام زادت بشكل كبير فى الأيام الأخيرة.