اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مارس 2020 07:08 ص
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الإمارات.. منخفض جوى يؤثر فى حالة الطقس حتى الاثنين

الأربعاء، 18 مارس 2020 07:00 ص
الإمارات.. منخفض جوى يؤثر فى حالة الطقس حتى الاثنين شعار المركز الوطنى للأرصاد فى الإمارات
وكالات

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توقع المركز الوطنى للأرصاد في دولة الإمارات، أن تشهد الدولة تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة نتيجة لتأثرها بامتداد منخفض جوى سطحى من البحر الأحمر يتزامن معه امتداد منخفض جوى علوى من الغرب، يعمل على تحرك تشكلات مختلفة من السحب من الغرب أغلبها عالية ومتوسطة يتخللها بعض السحب المنخفضة يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة على فترات وعلى مناطق متفرقة من الدولة مع فرصة للبرق والرعد.

- الأربعاء والخميس : يبدأ تقدم السحب على المناطق الغربية مع امتداد المنخفض الجوى في طبقات الجو العليا ثم على بعض المناطق الساحلية والجزر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة .

- الجمعة إلى الأحد : يتعمق المنخفض الجوي مع زيادة كمية الرطوبة في طبقات الجو العليا، مما يؤدي إلى تطور السحب ليتخللها بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة مع فرصة لحدوث البرق والرعد أحيانا على بعض المناطق.

- الاثنين: تخف حدة الحالة الجوية بوجه عام وتقل السحب ويكون الطقس غائما إلى غائم جزئيا على بعض المناطق مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة شرقا صباحا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

- الرياح : جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول من مساء الأحد إلى شمالية غربية تكون معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانا خاصة على البحر ومع السحب وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.


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