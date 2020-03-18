الإمارات تمنع مواطنيها من السفر إلى الخارج لمواجهة انتشار كورونا

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قررت الإمارات، منع سفر مواطنيها إلى الخارج مؤقتا ابتداء من اليوم الأربعاء، وحتى إشعار آخر، وذلك فى إطار جهودها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية - فى بيان لها أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - أن القرار يأتى حرصا من الدولة على سلامة وصحة مواطنيها فى ظل الانتشار السريع للفيروس حول العالم والقيود المفروضة على السفر من قبل الدول والإغلاق التدريجى للرحلات حول العالم.

وأضافت الوزارة، أنها ستطلع الجمهور بكل جديد فى هذا الشأن.. مشيرة إلى أن الإجراءات الاحترازية المتخذة على المستوى الوطنى ترمى إلى الحد من انتشار الفيروس وضمان السلامة للجميع.

وكانت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة فى لندن، قد أعلنت على تويتر، اليوم الأربعاء، إن الإمارات ستوقف مؤقتا إصدار تأشيرات الدخول عند الوصول باستثناء لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية اعتبارا من 19 مارس.

وقالت سفارتا أستراليا ونيوزيلندا فى الإمارات إن الموجودين بالدولة الخليجية ولديهم تأشيرة سارية لن يتأثروا.