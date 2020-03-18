اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 مارس 2020 03:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الإمارات تمنع مواطنيها من السفر إلى الخارج لمواجهة انتشار كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 03:30 م
الإمارات تمنع مواطنيها من السفر إلى الخارج لمواجهة انتشار كورونا كورونا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت الإمارات، منع سفر مواطنيها إلى الخارج مؤقتا ابتداء من اليوم الأربعاء، وحتى إشعار آخر، وذلك فى إطار جهودها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية - فى بيان لها أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - أن القرار يأتى حرصا من الدولة على سلامة وصحة مواطنيها فى ظل الانتشار السريع للفيروس حول العالم والقيود المفروضة على السفر من قبل الدول والإغلاق التدريجى للرحلات حول العالم.
 
وأضافت الوزارة، أنها ستطلع الجمهور بكل جديد فى هذا الشأن.. مشيرة إلى أن الإجراءات الاحترازية المتخذة على المستوى الوطنى ترمى إلى الحد من انتشار الفيروس وضمان السلامة للجميع.
 
وكانت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة فى لندن، قد أعلنت على تويتر، اليوم الأربعاء، إن الإمارات ستوقف مؤقتا إصدار تأشيرات الدخول عند الوصول باستثناء لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية اعتبارا من 19 مارس.
 
وقالت سفارتا أستراليا ونيوزيلندا فى الإمارات إن الموجودين بالدولة الخليجية ولديهم تأشيرة سارية لن يتأثروا.
 

الامارات

كورونا

فيروس كورونا

الخارجيه الاماراتيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
للتوعية بمخاطر كورونا.. طبيب: أنا فى شغلى علشانك وخليك فى البيت علشانا كلنا

للتوعية بمخاطر كورونا.. طبيب: أنا فى شغلى علشانك وخليك فى البيت علشانا كلنا

هل تنقل الحيوانات الأليفة عدوى فيروس كورونا للإنسان؟ الصحه ترد

هل تنقل الحيوانات الأليفة عدوى فيروس كورونا للإنسان؟ الصحه ترد

الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

المرور يضع إرشادات القيادة الآمنة لمنع الحوادث تحسبا لسقوط الأمطار

المرور يضع إرشادات القيادة الآمنة لمنع الحوادث تحسبا لسقوط الأمطار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة