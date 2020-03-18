كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها، أن الإمارات تلزم كل من يدخل البلاد بـ 14 يوما عزلة منزلية وتعاقب المخالفين.

وقالت الإمارات، اليوم الأربعاء، إنها ستمنع دخول الأجانب باستثناء الدبلوماسيين والمقيمين فى حين علقت السعودية العمل فى معظم قطاعها الخاص لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وسجلت الكويت 12 حالة إصابة جديدة اليوم الأربعاء، بينها 6 حالات لمواطنين كويتيين ولمقيم أمريكى ومقيم إسبانى كانوا جميعا فى بريطانيا، وبهذا يرتفع العدد الإجمالى للإصابات فى دول مجلس التعاون الخليجى الست لأكثر من 1100 حالة.

وقالت الإمارات، وهى المركز الرئيسى للعبور الجوى ومركز السياحة والأعمال بالمنطقة، إنها ستعلق إصدار التأشيرات عند الوصول اعتبارا من غد الخميس وحتى إشعار آخر، وقد منعت بالفعل دخول غير المستوفين لمؤهلات الحصول على تأشيرات لدى الوصول.

والسعودية والكويت فى حالة إغلاق بالفعل إثر تعليق جميع الرحلات الدولية مؤقتا الأسبوع الماضى وغلق معظم الأماكن العامة.

ومنعت قطر التى يوجد بها أكبر عدد من الحالات فى دول الخليج العربية، والذى بلغ 442 حالة، وسلطنة عمان دخول الأجانب. وفرضت مسقط حظرا على سفر المواطنين إلى الخارج.

وهذه الخطوات هى الأحدث فى تسلسل إجراءات استثنائية تتخذها دول الخليج لمكافحة التفشي، بما فى ذلك إلغاء العمرة فى السعودية وإغلاق المساجد ومراكز التسوق والمطاعم فى أنحاء المنطقة.