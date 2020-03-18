الإمارات تعلق إصدار تصاريح العمل ابتداء من الخميس وحتى إشعار آخر

كتب محمد جمال

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية اليوم الأربعاء أن الإمارات قررت تعليق إصدار جميع أنواع تصاريح العمل ابتداء من يوم الخميس وحتى إشعار آخر كإجراء احترازي ضد انتشار فيروس كورونا.

وأضافت الوكالة أن القرار يستثني تصاريح النقل الداخلي وتصاريح العمالة الخاصة بمعرض إكسبو 2020 دبي.

وأعلنت السلطات الإماراتية فرض الحجر المنزلي لمدة 14 يوما على كل شخص قادم إلى الإمارات.

وكانت دولة الإمارات قد قررت تعليق اجراءات الحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول إلى منافذ الدولة لحملة الجوازات المعفية باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية وذلك إبتداءً من فجر يوم الخميس الموافق 19 مارس 2020.