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الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

الأربعاء، 18 مارس 2020 12:45 م
الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما مكافحة كورونا - أرشيفية
هند المغربي

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أعلن الأمن العام السعودى، الأربعاء، عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تطبيق إجراءات جديدة لمكافحة فيروس كورونا فى المملكة من خلال "إلزام جمیع الشركات والمؤسسات بتطبیق الحجر المنزلى لمدة 14 یوما من تاریخ القدوم لجمیع العمالة الوافدة من خارج المملكة للوقاية من فيروس كورونا الجديد".

 

وكشفت وزارة الصحة السعودية، أمس الثلاثاء، عن رصد وتسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وقالت الوزارة، إن الحالات الثلاث الأولى هي لمواطن‏ كان مخالطًا لحالة سابقة، ومواطن قادم من ألمانيا، و‏مقيم أردني قادم من بريطانيا، وهم معزولون في منشأة صحية بمحافظة جدة.

 

وأوضحت الوزارة أن ‏هناك عشر حالات أخرى، منها ست حالات لمواطنين قادمين من العراق، وحالة لمواطن قادم من إيطاليا، وحالة لمواطن كان مخالطًا لحالة سابقة، وحالتان لمواطنين اثنين تحت التقصي، وجميعهم معزولون في منشأة صحية بالقطيف.

 


كورونا

العمالة الوافدة

السعودية

الحجر الصحي

اليوم السابع بلس

فيروس كورونا

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