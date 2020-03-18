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أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في الأردن، إلى 56 إصابة، بما فيها الحالة التي شفيت من المرض.

وأوضح الوزير الأردني في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، مساء اليوم الأربعاء، أن هذه الحالات تضم 42 أردنيا و3 عراقيين و6 فرنسيين و3 بريطانيين وأرجنتينياً وفلبينية.

وأعلن مصدر عسكرى مسئول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، مساء اليوم، أن الجيش يغلق العاصمة عمان اعتبارا من صباح الغد بسبب كورونا.

كما أصدرت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19) فى سلطنة عمان، عدة قرارات خلال اجتماعها الثانى الذى انعقد منذ قليل بمقر وزارة الداخلية، وقررت اللجنة العليا ما يلى:

- قف دخول غير العمانيين عبر جميع منافذ السلطنة باستثناء مواطنى دول مجلس التعاون.

- إغلاق الحدائق والمتنزهات العامة.

- إيقاف صلاة الجمعة بمساجد السلطنة.

- وقف المناسبات الاجتماعية من أعراس وعزاء.

- الحجر الصحى على كل المسافرين القادمين للسلطنة بالإضافة للعمانيين، وتبدأ القرارات ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل.

كانت اللجنة العليا عقدت اجتماعها الثانى، مساء اليوم الأحد، برئاسة حمود بن فيصل البوسعيدى وزير الداخلية، بحضور أعضاء اللجنة.