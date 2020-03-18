وأوضح الوزير الأردني في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، مساء اليوم الأربعاء، أن هذه الحالات تضم 42 أردنيا و3 عراقيين و6 فرنسيين و3 بريطانيين وأرجنتينياً وفلبينية.