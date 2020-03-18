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الأردن.. الجيش يغلق العاصمة عمان اعتبارا من صباح الغد بسبب كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 06:35 م
الأردن.. الجيش يغلق العاصمة عمان اعتبارا من صباح الغد بسبب كورونا كورونا
إبراهيم سعيد

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 أعلن مصدر عسكرى مسئول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، مساء اليوم، أن الجيش يغلق العاصمة عمان اعتبارا من صباح الغد بسبب كورونا.

كما أصدرت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19) فى سلطنة عمان، عدة قرارات خلال اجتماعها الثانى الذى انعقد منذ قليل بمقر وزارة الداخلية، وقررت اللجنة العليا ما يلى:

 

- قف دخول غير العمانيين عبر جميع منافذ السلطنة باستثناء مواطنى دول مجلس التعاون.

- إغلاق الحدائق والمتنزهات العامة.

- إيقاف صلاة الجمعة بمساجد السلطنة.

- وقف المناسبات الاجتماعية من أعراس وعزاء.

- الحجر الصحى على كل المسافرين القادمين للسلطنة بالإضافة للعمانيين، وتبدأ القرارات ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل.

 

كانت اللجنة العليا عقدت اجتماعها الثانى، مساء اليوم الأحد، برئاسة حمود بن فيصل البوسعيدى وزير الداخلية، بحضور أعضاء اللجنة.

وأعلنت وزارة الصحة فى سلطنة عمان، تسجيل حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لمقيم ويتلقى العلاج بالمستشفى حالياً، ليرتفع العدد الكلّى للحالات المسجلة فى السلطنة إلى 21 حالة، منهم 18 حالة منها مرتبطة بالسفر إلى إيران وحالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى إيطاليا، وجارٍ التقصى الوبائى عن حالتين.

وأهابت الوزارة بالجميع التقيد بإجراءات الحجر الصحى حسب الإرشادات وعدم ارتياد الأماكن العامة، كما أهابت بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، وتجنب ارتياد دور السينما، وتجنب السفر إلّا للضرورة القصوى، واتباع إجراءات الوقاية أثناء الشعائر الدينية والتجمعات الأسرية والاجتماعية.


عمان

كورونا

فيروس كورونا

غير العمانيين

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