الأدوية المقترحة لكورونا ليست للبيع.. لهذه الأسباب لا تستطيع استخدامها بالمنزل

كتبت إيناس البنا

مع تزايد الأخبار عن العلاجات المقترحة لفيروس كورونا من قبل العديد من الشركات العالمية ودول العالم، قد يتجه فكر البعض لشراء هذه الأدوية وقت احتياجها إذا أصيب بفيروس كورونا الجديد COVID 19.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية WHO فإنه لا توجد أي علاجات محددة لهذا النوع من فيروس كورونا المستجد، ويعتمد العلاج فى السيطرة على الأعراض السريرية.

وأضافت المنظمة، أنه توجد حاليا علاجات قيد الاستقصاء والتجارب من قبل كبرى شركات الأدوية والمراكز البحثية، من خلال تجارب عن طريق الملاحظة وتجارب سريرية يخضع لها المرضى المصابون بفيروس كورونا.

لماذا لا تستطيع استخدام علاجات كورونا فى المنزل



تعتمد خطة علاج كورونا فى التجارب السريرية على مزيج من مجموعة من عقاقير بنسب معينة، تتم من قبل فريق طبى متخصص يقدم بروتوكول العلاج فى المسشتفى مكان الحجر الصحى المفروض على الطبيب.

الأدوية التى اعتمدت فى التجارب التى قامت بها الصين وفرنسا وسنغافورة وإيطاليا، اعتمدت على أدوية نقص المناعة البشرية، وأدوية مضادات الفيروسات، وأدوية للأنفلونزا، أدوية الملاريا ، وأدوية ضد فيروس الإيبولا.

أحد أنجح الطرق التى اعتمدت عليها الصين مؤخرا مزج أدوية نقص المناعة البشرية لوبينافير وريتونافير، " Lopinavir و" ritonavir، وإعطاء الطبيب مزيجا منهم بجرعات مختلفة .

أما عن دواء ريمديسيفير Remdesivir ، المضاد للفيروسات فأجرت الصين تجارب ثبت نجاحها بصورة كبيرة على نسبة من المرضى، والذى يتم إعطاؤه بنسب وجرعات محددة لكل مريض على حسب حالته.

شركة فرنسية تبث الأمل لعلاج كورونا



فى خبر سار للعالم أجمع، نقلت وكالة "فرانس برس"، اليوم الأربعاء، أن شركة سانوفى الفرنسية الدوائية تعرض دواء بلاكنيل المضاد للملاريا لمعالجة 300 ألف مصاب بفيروس كورونا.

حيث أعلنت الشركة الفرنسة، أن "بلاكنيل"، الدواء المضادّ للملاريا الذي تنتجه، برهن عن نتائج "واعدة" في معالجة مرضى بفيروس كورونا المستجدّ، وبالتالي فهي مستعدّة لأن تقدّم إلى السلطات الفرنسية ملايين الجرعات منه.