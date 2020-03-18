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الأربعاء، 18 مارس 2020 10:38 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

الأربعاء، 18 مارس 2020 09:50 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء اعرف كل حاجة

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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، والتى تضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الأربعاء، على رأسها: اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى. وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة التعاون الدولى، فى إطار الاستراتيجية الاقتصادية والتنموية للدولة الهادفة لتعظيم التعاون مع الشركاء التنمويين الدوليين.
 
 
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اليوم السابع بلس

كورونا

الرئيس السيسى

المرور

التليفون الارضى

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