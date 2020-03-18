اعتقال مجرم اختبأ داخل مرتبة سرير ببريطانيا

كتب محمد جمال

أخفى مطلوب لدى الشرطة البريطانية نفسه فى مكان لا يخطر على البال، لكن مداهمة منزله أسفرت عن العثور عليه مختبئاً داخل مرتبة سرير، واقتحمت الشرطة منزل المستأجر فى مدينة سوليهول، بعد ورود بلاغات بتسببه فى إزعاج الجيران وممارسة جرائم وسلوكيات معادية للمجتمع، لتنفيذ أمر باعتقاله وإغلاق المنزل، وفق ما ذكرت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية.

وجاء فى منشور مكتب شرطة كاسل برومويتش فى منطقة غرب ميدلاندز، عبر صفحته على موقع فيسبوك: «عمل رائع هذا الصباح، حيث عثر فريق من ضباطنا على هذا المستأجر مختبئاً داخل مرتبة نوم».

وأضاف منشور الشرطة: «تم الآن إبعاد المستأجر وتأمين الممتلكات، ونؤكد أنه إذا تعرض أى منكم لنوع من السلوك المعادى للمجتمع فيمكننا مساعدتكم».

وجاء فى تعليق أحد مستخدمى فيسبوك على منشور الشرطة: «عمل رائع، لكن يجب عليهم نسيان استخدام المرتبة مرة أخرى».