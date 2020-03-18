اليوم السابع
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اسكتلندا تغلق المدارس بداية من يوم الجمعة بسبب كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 04:54 م
اسكتلندا تغلق المدارس بداية من يوم الجمعة بسبب كورونا نيكولا ستورجون رئيس وزراء اسكتلندا
كتب محمد جمال

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قالت نيكولا ستورجون، رئيس الوزراء فى اسكتلندا، إنه سيتم إغلاق المدارس، ابتداء من يوم الجمعة، وينبغى ألا يفترض الناس أنها ستفتح أبوابها مرة أخرى حتى نهاية فصل الصيف، وذكرت الوزيرة أن مدارس ويلز ستغلق أيضا يوم الجمعة، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

 

وأعلنت الحكومة الاسكتلندية، فى الأول من مارس الجارى، إن شخصا بها تم تشخيص مرضه باعتباره حالة إصابة بفيروس كورونا، وأضافت أن المريض وهو من سكان منطقة تايسايد وصل فى الآونة الأخيرة من شمال إيطاليا.

 

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجارى، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، والذى أعلن عن تفشيه فى الصين نهاية العام الماضي، جائحة، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات فى أخر تحديث لها أكثر من 200 ألف فى أكثر من 160 دولة ومنطقة حول العالم، وقاربت الوفيات 8 آلاف حالة.

 


نيكولا ستورجون

اسكتلندا

تعليق الدراسة

التعليم

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