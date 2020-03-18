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استمرار غلق بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة وانتظام حركة الشاحنات والبضائع

الأربعاء، 18 مارس 2020 10:30 ص
استمرار غلق بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة وانتظام حركة الشاحنات والبضائع ميناء الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قال رضا الغندور المتحدث الرسمى، باسم ميناء الإسكندرية، إن الإدارة المركزية للحركة قررت غلق بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة نظرا لسوء الأحوال الجومائية، وارتفاع الأمواج والرياح إلى المعدلات التى لا تسمح بحركة السفن والقاطرات واللنشات بشكل آمن، كما تقوم إدارة حركة السفن بقياس الرصدة الجومائية علي مدار الساعة.

 

وأضاف الغندور، أن عملية الشحن والتفريغ ودخول وخروج الشاحنات والقطارات والبضائع من وإلى الميناء تتم بشكل منتظم، هذا وقد وجه الربان طارق شاهين رئيس هيئة الميناء جميع الإدارات بتوخي الحذر والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية، وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات، ودخول وخروج الشاحنات والبضائع من وإلي الميناء بشكل آمن .

 

وكان وجه الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء، بالتنسيق مع جميع الشركات والتوكيلات والجهات العاملة فى الميناء لرفع درجة الاستعداد واليقظة التامة على مدار الساعة، واتباع اشتراطات السلامة والصحة المهنية، واتباع الطرق الصحيحة فى أعمال التخزين والشحن والتفريغ خلال هذه الموجة وذلك حفاظاً على الأرواح والممتلكات .

 

ووجه بمراجعة غرف ومسارات الصرف للقضاء تماماً على تراكم المياه سواء فى الساحات أو الأرصفة، وذلك حفاظاً على السلع والبضائع الموجودة بالساحات، كما تم مراجعة المولدات الكهربائية الرئيسية والاحتياطية البديلة لضمان استمرار عمل أجهزة الربط الإلكترونى إذا انقطع التيار الكهربائى الرئيسى، وتم أيضاً تجهيز لنشات الإرشاد والقاطرات ووحدات الإنقاذ والمطافئ والإسعاف، وجميع الوحدات البحرية الأخرى لتكون جاهزة تماماً لتلقى إشارات الاستغاثة والتعامل الفورى معها.

 

وشدد الربان شاهين على، جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة بالميناء على مدار الساعة، وضرورة اتصاله الدائم بمراكز عمليات المحافظة، والشرطة، وقطاع النقل البحرى، ووزارة النقل، وراديو الميناء، والسفن وادارات الميناء والجهات المعنية الأخرى، والتنبيه على السفن المتواجدة داخل الميناء وعلى الأرصفة بأن تكون جاهزة للإبحار فى أى وقت تحسبا للحركة فى أى اتجاه حسب تغير سرعة واتجاه الرياح.


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