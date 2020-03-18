ارتفاع وفيات كورونا فى السويد إلى 8 وإجمالى المصابين 1167 حالة

كتب محمد تهامى زكى

أعلنت هيئة الصحة العامة فى السويد، تسجيل حالة الوفاة الثامنة فى فى البلاد، وسجلت الحالة الجديدة فى محافظة سورملاند.

ووفقا لموقع alkompis السويدى، قالت الهيئة، أمس الثلاثاء، إن 12 شخصاً فى السويد أكملوا بنجاح علاجاً مكثفاً فى وحدات العناية المركزة.

من جانبها، قالت يوهانا ساندوال، مديرة إدارة الأزمات فى مجلس الرعاية الاجتماعية، إن المجلس طور آليات لاتخاذ القرار فيما يتعلق بتوزيع معدات الوقاية الطبية بين المحافظات والبلديات، مضيفة: "ليس لدينا فائض فى معدات الوقاية"، مشيرة إلى أن النقص عالمى، لكنها عبرت عن أملها فى أن يشهد الأسبوع المقبل تحسناً فى توفر المواد.

وأعلنت محافظة سورملاند اليوم عن اكتشاف 5 إصابات بفايروس كورونا فى دار لرعاية المسنين ببلدية فلين، تعود إحداها إلى موظف فى الدار، والبقية لمسنين مقيمين فيها، وأوضحت المحافظة أن الموظف لا يمارس عمله الآن، فيما اختار المسنون الأربعة البقاء فى الدار لأن أوضاعهم الصحية مستقرة ويمكن تقديم الرعاية لهم هناك، وتحاول الدار والبلدية منع العدوى عبر إبقاء المصابين فى شققهم، وسجلت محافظة سورملاند حتى الآن حالتى وفاة بالمرض، فيما أوقف كثير من المستشفيات فى البلاد زيارة المرضى منعاً لانتشار العدوى.

كما أعلنت الصحة السويدية، ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس حتى مساء الثلاثاء، إلى 1167 حالة، ولأن السلطات الصحية أوقف إجراء اختبارات المرض، وحصرتها بكبار السن والأشخاص الأكثر عرضة للخطر، يتوقع أن يكون العدد أكبر من ذلك.

وكانت هيئة الصحة العامة أوصت، أمس، الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 70 عاماً بتجنب الاحتكاك مع الآخرين قدر الإمكان، كما وجهت الحكومة بإغلاق المدارس الثانوية والجامعات ومدارس تعليم الكبار والمدارس المهنية واعتماد تقنية التعليم عن بعد، للحد من عدوى المرض.