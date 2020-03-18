اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مارس 2020 02:36 م
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ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في روسيا إلى 147 حالة

الأربعاء، 18 مارس 2020 01:55 م
ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في روسيا إلى 147 حالة كورونا-ارشيفيه
هند المغربي

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ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في روسيا من 114 ليصل إلى 147 حالة، وفق ما ذكرته روسيا اليوم فى خبر عاجل لها، وأعلنت الصحة الروسية صباح اليوم وضع طالبه مصريه و19 مواطن صيني في الحجر الصحي بمقاطعة تشيليابينسك الروسية للاشتباه باصابتهم بفيروس كورونا.

وأصدر المكتب الصحفي للوزارة في مقاطعة تشيليابينسك بيانا أفاد "تمت إضافة 10 مواطنين صينيين آخرين يحملون تصريح إقامة في روسيا ويعيشون في منطقة تشيليابينسك إلى 10 أشخاص يتواجدون في مستوصف لعلاج مرض السل".

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه يوجد في مركز الحجر الصحي 19 مواطنا من جمهورية الصين الشعبية وطالبة من مصر، موضحة أنه وفقا للإجراءات الوقائية تم استقبالهم في المطار من قبل موظفي الهيئة الفدرالية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك، وقياس درجة الحرارة، والتأكد من أنها لم تتجاوز المعدل الطبيعي، وتم نقلهم إلى مركز سكن مؤقت.

وأضاف البيان أن جميع المحجور عليهم يخضعون الآن لإشراف الأطباء، ولا توجد عليهم أعراض المرض.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن أكثر من 1300 شخص خضعوا  لإشراف المنظمات الطبية، وحتى يوم 17 مارس، ظل 678 شخصا منهم تحت المراقبة، بالإضافة إلى ذلك فحص المختبر الإقليمي أكثر من 1400 شخص، بحثا عن إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وكانت جميع النتائج سلبية.

ووفقا للهيئة الفدرالية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك في المنطقة، فإنه لم يتم اكتشاف أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في منطقة تشيليابينسك، حيث تم اتخاذ الترتيبات اللازمة للمراقبة الطبية للقادمين من الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وبلدان أخرى.

 


الصحة الروسيه

روسيا

كورونا

فيروس كورونا

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