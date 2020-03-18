اليوم السابع
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ارتفاع سهم سليمان الحبيب بنسبة 0.18% فى ثانى أيام تداوله ببورصة السعودية

الأربعاء، 18 مارس 2020 03:40 م
ارتفاع سهم سليمان الحبيب بنسبة 0.18% فى ثانى أيام تداوله ببورصة السعودية بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع سهم شركة سليمان الحبيب، بنسبة 0.18% فى ثانى أيام تداول بسوق الأسهم السعودية، ليرتفع سعر السهم إلى 55.10 ريال، بحجم تداول بلغ 13.1 مليون ورقة مالية بقيمة 745.1 مليون ريال عبر تنفيذ 21.3 ألف صفقة، ليتصدر قائمة الأكثر نشاطاً بالقيمة خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.
 
وطرحت شركة سليمان الحبيب، حصة 15% من أسهمها للاكتتاب العام، بما يعادل 52.5 مليون سهم، وبدأ التداول اليوم الثلاثاء، وأعلنت جدوى للاستثمار والرياض المالية، فى وقت سابق، عن تغطية الطرح العام لمجموعة سليمان الحبيب، نحو 83 مرة، بقيمة إجمالية 217 مليار ريال.
 
ويتمثل النشاط الرئيسى للشركة فى تقديم الخدمات الصحية الخاصة الخدمات المساندة لعملياتها بالمملكة والمنطقة، من خلال إقامة وإدارة وتشغيل المستشفيات والمجمعات الطبية والمنشآت الصيدلانية.
 
ويبلغ رأسمال مجموعة سليمان الحبيب، 3.5 مليار ريال مقسمة على 350 مليون سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم.
 
وفى سياق آخر أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، عن بدء تنفيذ المرحلة الخامسة والأخيرة من الانضمام إلى مؤشر فوتسى راسل للأسواق الناشئة (FTSE Russell) والتى تمثل 25% من الوزن الإجمالى للسوق المالية السعودية.
 
يتم تنفيذ المرحلة الأخيرة من الانضمام على فترتين الأولى فى يوم الاثنين الموافق 23 مارس بحسب أسعار إغلاق يوم الخميس الموافق 19 مارس بنسبة 25%، والفترة الثانية بنسبة 75% خلال شهر يونيو من العام الجاري.
 
 

سليمان الحبيب

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