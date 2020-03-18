اليوم السابع
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ارتفاع حصيلة المصابين بالكورونا فى الأردن إلى 47 حالة

الأربعاء، 18 مارس 2020 04:30 م
ارتفاع حصيلة المصابين بالكورونا فى الأردن إلى 47 حالة قوات الجيش فى الأردن
كتب محمد جمال

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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، ارتفاع عدد حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 47 حالة.

وقال وزير الصحة الأردنى سعد جابر، انه تم تسجيل 18 حالة مؤكدة يوم أمس، متوقعاً ارتفاع عدد الاصابات بالفيروس فى الأردن خلال اليومين القادمين.

 

وتبدأ الحكومة الأردنية، صرف رواتب القطاع العام والمؤسسات الامنية والقوات المسلحة، وذلك على مدار اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، وفيما قرر مجلس الوزراء الأردنى، اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا فى البلاد، وقال التليفزيون الأردنى، أن من ضمن هذه الإجراءات توقيف طباعة الصحف الورقية كونها تسهم فى نقل العدوى، وتعليق عمل وسائل النقل الجماعى، مع بقاء عمل الصيدليات والمراكز التموينية والمخابز وسلاسل توريد الغذاء والدواء والمياه والمحروقات والكهرباء.

 

وقرر مجلس الوزراء الأردنى، تعطيل القطاع العام والخاص باستثناء القطاع الصحى كاملًا، مؤكدا عدم مغادرة المنزل إلا فى الحالات الضرورية القصوى، كما قرر مجلس الوزراء، منع التجمع لأكثر من 10 أشخاص، ومنع التنقل بين المحافظات، ووقف العمليات والمراجعات الطبيّة ويقتصر العمل على الحالات الطارئة والعمليّات الطارئة.

 

وأعلنت السلطات المعنية فى دولة الأردن، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا داخل البلاد إلى 33 حالة، بعد اكتشاف 4 حالات جديدة، وكانت وزارة الصحة الأردنية أعلنت أمس الإثنين، عن ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد فى الأردن إلى 29 حالة مؤكدة.

 

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور نذير عبيدات، أن المصابين هم 22 أردنيا و6 سياح فرنسيين وعراقية مقيمة فى الأردن، موكدا أن جميع المصابين الأردنيين بالفيروس هم من المخالطين لمصابين آخرين أو من القادمين من خارج البلاد.

 


الأردن

كورونا

فيروس كورونا

المملكة الأردنية

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