اليوم السابع
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ارتفاع بورصة دبى بنسبة 1.03% بجلسة الأربعاء لأول مرة هذا الأسبوع

الأربعاء، 18 مارس 2020 01:12 م
ارتفاع بورصة دبى بنسبة 1.03% بجلسة الأربعاء لأول مرة هذا الأسبوع بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.03% رابحاً 18.06 نقطة ليغلق عند مستوى 1768.83 نقطة، فى أول ارتفاع له هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التراجعات نتيجة هبوط أسواق المال العالمية لمخاوف انتشار فيروس كورونا.
 
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 338 مليون سهم محققة ما قيمته 274.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 4975 صفقة لعدد 37 سهما، وارتفعت 20 سهما، فيما انخفض 12 سهما، واستقرت 5 أسهم.
 
وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 6.66%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 1.93%، تلاه قطاع السلع بنسبة 1.89%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.62%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.45%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.14%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.73%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.61%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 13%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 9.67%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 5%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.91%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 28.3 مليون ورقة بقيمة 57.5 مليون درهم.
 
وفى سياق متصل أعلنت شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير، عن انتهاء اختبارات العمل عن بعد بنجاح بما يضمن استمرارية الأعمال إذا لزم الأمر.
 
وفى السياق آخر أعلنت مجموعة جى اف اتش المالية، عن القائمة الخاصة بالمرشحين لعضوية مجلس الإدارة، استنادا إلى الترشيحات المستلمة، وبناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة لاستيفاء المتقدمين للاشتراطات اللازمة، وهم جاسم الصديقى، الشيخ أحمد آل خليفة، هشام الريس، راشد الكعبى، غازى الهاجرى، عمرو المنهالى، مازن عبد الكريم، مصطفى خريبه، أحمد عبد الحميد الأحمدى، فيصل منصور صرخوه، على مراد، ميراى بابتى، فواز التميمى، مصبح المطيرى، عبد العزيز العقيل، ألف زمرمان.
 

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