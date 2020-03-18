اليوم السابع
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مدفوعا بصعود قطاعات قيادية..

ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات

الأربعاء، 18 مارس 2020 10:07 ص
ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.1% رابحا 66.89 نقطة ليصل إلى مستوى 6173.94 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 8.85% رابحا 456.58 نقطة ليصل إلى مستوى 5590.70 نقطة.
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 23.6 مليون سهم بقيمة 581.6 مليون ريال، وارتفع 94 سهما، فيما تراجع 66 سهما. 
 
وارتفع 15 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.43%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.94%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.67%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.56%، تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.52%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.19%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.12%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.06%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.48%، ثم قطاعى التطبيقات وخدمات التقنية وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.24%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.23%، فيما تراجع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.88%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.61%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.22%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.19%.
 
وجاء سهم "الوطنية"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 9.21%، ثم سهم سليمان الحبيب بنسبة 6.73%، ثم سهم أسمنت الشرقية بنسبة 5.84%، فيما جاء سهم "الخدمات الأرضية" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 2.45%، ثم سهم "سلامة" بنسبة 2.39%، ثم سهم "الصقر للتأمين" بنسبة 2.19%.
 
وفى سياق آخر أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، عن بدء تنفيذ المرحلة الخامسة والأخيرة من الانضمام إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة (FTSE Russell) والتي تمثل 25% من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.
 
يتم تنفيذ المرحلة الأخيرة من الانضمام على فترتين الأولى في يوم الاثنين الموافق 23 مارس بحسب أسعار إغلاق يوم الخميس الموافق 19 مارس بنسبة 25%، والفترة الثانية بنسبة 75% خلال شهر يونيو من العام الجاري .

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