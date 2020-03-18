اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مارس 2020 03:59 م
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وصعود 100 سهماً..

ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بجلسة الأربعاء لليوم الثانى على التوالى

الأربعاء، 18 مارس 2020 03:02 م
ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بجلسة الأربعاء لليوم الثانى على التوالى بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.78% رابحاً 47.80 نقطة ليغلق عند مستوى 6154.85 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 17.18% رابحاً 885.92 نقطة ليغلق عند مستوى 6043.77 نقطة.
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 226.1 مليون سهم بقيمة 5.2 مليار ريال، وارتفع 100 سهماً، فيما تراجع 85 سهماً.
 
وارتفع 13 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 4.56%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 2.28%، تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.23%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.99%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.48%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.93%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.76%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.67%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.60%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.56%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.48%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.40%، فيما تراجع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.50%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.01%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.46%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.38%.
 
وجاء سهم "شاكر"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 8.74%، ثم سهم الباحة بنسبة 7.34%، ثم سهم التعاونية بنسبة 6.36%، فيما جاء سهم "الوطنية للتعليم" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 6.36%، ثم سهم "الخزف السعودى" بنسبة 5.80%، ثم سهم "الوطنية" بنسبة 4.72%.
 
وفى سياق آخر أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، عن بدء تنفيذ المرحلة الخامسة والأخيرة من الانضمام إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة (FTSE Russell) والتي تمثل 25% من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.
 
يتم تنفيذ المرحلة الأخيرة من الانضمام على فترتين الأولى في يوم الاثنين الموافق 23 مارس بحسب أسعار إغلاق يوم الخميس الموافق 19 مارس بنسبة 25%، والفترة الثانية بنسبة 75% خلال شهر يونيو من العام الجاري.

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